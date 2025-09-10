ETV Bharat / state

"आखिरी सांस तक जारी रहेगा आंदोलन, नितिन गडकरी के अलावा कोई नहीं कर सकता समाधान"

मंडी जालांधर वाया धर्मपुर हाईवे 003 के चौड़ीकरण के खिलाफ कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर के आमरण अनशन को 38 घंटे बीच चुकें हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपना आंदोलन अंतिम सांस तक जारी रखने का ऐलान किया है.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने हाईवे निर्माण कंपनी और मोर्थ के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पिछले 38 घंटो से अवाहदेवी चौक पर एमएलए चंद्रशेखर का हाईवे निर्माण अधिकारियों के खिलाफ आमरण अनशन जारी है. विधायक का कहना है कि उनके अंतिम सांस तक यह आंदोलन जारी रहेगा. अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा कोई भी इसका समाधान नहीं कर सकता है.

विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने बताया, "हाईवे निर्माण कंपनी व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) (Ministry of Road Transport and Highways) के अधिकारियों से बात करने का समय अब समाप्ह हो गया है, पिछले 2 सालों से यहां की जनता इन अधिकारियों से अनुरोध पर अनुरोध करती आ रही थी, लेकिन इन अधिकारियों ने यहां की जनता की एक नहीं सुनी. अब इस आंदालन का समाधान केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है. सूबे के मुखिया सीएम सुक्खविंदर सिंह सुक्खू धर्मपुर के हालातों से पूरी तरह से वाकिफ हैं. सीएम सुक्खू का आर्शीवाद व समर्थन भी उनके साथ है और आज सुबह भी फोन कर सीएम ने कुशलक्षेम जाना है".

वहीं विधायक चंद्रशेखर ने मोर्थ व कंपनी पर प्रोजेक्ट के आधे से ज्यादा बजट को हवा में ही उड़ाने के भी आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का अभी तक धर्मपुर में 3 सालों में 40 प्रतिशत ही काम हो पाया है. वहीं, 100 में से 40 प्रतिशत बजट ही इन अधिकारियों द्वारा निर्माण में खर्च लिया जा रहा है. कंपनी और मॉर्थ के अधिकारियों की इस धांधली की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग विधायक ने केंद्र सरकार से उठाई है.

अनशन पर बैठे कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर (ETV Bharat)

चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि यहां प्राकृतिक आपदा के बीच मानव निर्मित आपदा भी साथ-साथ चल रही है. मानव निर्मित आपदा के लिए धर्मपुर में केवल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रायल व उनकी टीम जिम्मेदार है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह टीमें यहां पर अवैज्ञानिक तरीके से हाईवे निर्माण के कार्य को निपटाने में लगी हुई है. निर्माणाधीन कंपनी और मोर्थ ने मिलकर यहां के लोगों का जीवन नर्क जैसे कर दिया है. सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, जिस कारण यहां के बरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. साथ ही सड़कें तबाह होने से कई मरीजों ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्तें में ही दम तोड़ दिया है.

चंद्रशेखर ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में इन अधिकारियों की लापरवाही से 400 के करीब मकान पूरी तरह से टूट हो गए हैं. इनके द्वारा लगाए गए डंगे पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. विधायक ने एक बार इन अधिकारियों को यहां से बदलने की मांग उठाते हुए, जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने की भी मांग केंद्र से रखी है. वहीं, इस मौके पर उन्होंने भाजपा नेता रजत ठाकुर द्वारा अनशन को लेकर की गई टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. धर्मपुर में हुई इस तबाही को रजत ठाकुर की आंखे नहीं देख पा रही है तो उन्हें अपना चश्में का नंबर बदलने की आवश्यकता है. यदि चश्मा नहीं लगा है तो लगवा लें ताकि, उस चश्में से इस बर्बादी को देख सकें.

ये भी पढ़ें: विधायक बोले बस बहुत हुआ, हाईवे किनारे रात को खाट बिछा कर धरने पर बैठे, अनशन का किया ऐलान