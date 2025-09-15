ETV Bharat / state

बूंदी की तीन तहसीलों में 100 प्रतिशत फसल खराबा, मुआवजे पर विधायक अशोक चांदना ने प्रशासन की पीठ थपथपाई

बूंदी की तीन तहसीलों में फसलों के पूर्ण खराबे के मुआवजे की प्रक्रिया की विधायक अशोक चांदना ने प्रशासन की तारीफ की.

crop loss in Bundi
पूर्व मंत्री अशोक चांदना (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जनहित के मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को घेरने के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बूंदी जिले के हिंडोली विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना इस बार एकदम अलग तेवर में नजर आए. किसानों को फसल खराबा का मुआवजा मिलने की प्रक्रिया पर उन्होंने जिला प्रशासन की जमकर तारीफ की. विधायक का यह रुख देखकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई.

विधायक ने पत्रकारों से बाचतीत में कहा कि यह खुशी की बात है कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत किसानों को मुआवजा मिलने वाला है. लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए की यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार तक पहुंच चुकी है. उन्होंने बताया कि केसीसी के माध्यम से किसानों को मिलने वाला बीमा लाभ भी इसी प्रक्रिया में शामिल है.

पूर्व मंत्री अशोक चांदना (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: प्रदेश में फसल खराबा को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक

चांदना ने जानकारी दी कि इस मामले पर उनकी कलेक्टर से बातचीत भी हो चुकी है. अगले चार से पांच दिनों में कलेक्टर की कमांड मीटिंग होगी, जिसमें कृषि विभाग समेत अन्य विभाग किसानों को मुआवजा देने के मापदंड स्पष्ट करेंगे. उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रशासन ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है.

तीन तहसीलों में फसल में 100 प्रतिशत खराबा: विधायक चांदना ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बूंदी जिले की हिंडोली, नैनवा और इंद्रगढ़ तहसीलों में 100 प्रतिशत फसल बर्बाद मानी गई है, जिससे हजारों किसान प्रभावित हुए हैं. केशवरायपाटन विधायक सी.एल. प्रेमी ने भी कहा कि इसके अलावा केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के भी कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और किसानों की फसलें चौपट हुई हैं. बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के बारे में चांदना ने कहा कि सड़कें किसी भी सरकार के कार्यकाल में टूट सकती हैं. तेज बारिश से जिले की अधिकांश सड़कें खराब हुई हैं, जिनकी मरम्मत की जरूरत है. इस मामले में भी कलेक्टर को पत्र दिया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MLA ASHOK CHANDNACROP DAMAGE COMPENSATIONHEAVY RAINS IN BUNDICROP LOSS IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

लाल किले की दीवारें हो रही काली! दिल्ली का प्रदूषण बहुत तेजी से पहुंचा रहा नुकसान, स्टडी में खुलासा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.