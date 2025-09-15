ETV Bharat / state

बूंदी की तीन तहसीलों में 100 प्रतिशत फसल खराबा, मुआवजे पर विधायक अशोक चांदना ने प्रशासन की पीठ थपथपाई

विधायक ने पत्रकारों से बाचतीत में कहा कि यह खुशी की बात है कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत किसानों को मुआवजा मिलने वाला है. लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए की यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार तक पहुंच चुकी है. उन्होंने बताया कि केसीसी के माध्यम से किसानों को मिलने वाला बीमा लाभ भी इसी प्रक्रिया में शामिल है.

बूंदी: जनहित के मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को घेरने के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बूंदी जिले के हिंडोली विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना इस बार एकदम अलग तेवर में नजर आए. किसानों को फसल खराबा का मुआवजा मिलने की प्रक्रिया पर उन्होंने जिला प्रशासन की जमकर तारीफ की. विधायक का यह रुख देखकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई.

चांदना ने जानकारी दी कि इस मामले पर उनकी कलेक्टर से बातचीत भी हो चुकी है. अगले चार से पांच दिनों में कलेक्टर की कमांड मीटिंग होगी, जिसमें कृषि विभाग समेत अन्य विभाग किसानों को मुआवजा देने के मापदंड स्पष्ट करेंगे. उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रशासन ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है.

तीन तहसीलों में फसल में 100 प्रतिशत खराबा: विधायक चांदना ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बूंदी जिले की हिंडोली, नैनवा और इंद्रगढ़ तहसीलों में 100 प्रतिशत फसल बर्बाद मानी गई है, जिससे हजारों किसान प्रभावित हुए हैं. केशवरायपाटन विधायक सी.एल. प्रेमी ने भी कहा कि इसके अलावा केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के भी कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और किसानों की फसलें चौपट हुई हैं. बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के बारे में चांदना ने कहा कि सड़कें किसी भी सरकार के कार्यकाल में टूट सकती हैं. तेज बारिश से जिले की अधिकांश सड़कें खराब हुई हैं, जिनकी मरम्मत की जरूरत है. इस मामले में भी कलेक्टर को पत्र दिया गया है.