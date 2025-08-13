ETV Bharat / state

चाचा के क्रशर पर छापेमारी से भड़के MLA आशीष शर्मा

विधायक आशीष शर्मा ने अपने चाचा के स्टोन क्रशर पर छापेमारी करने को लेकर पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

चाचा के क्रशर पर छापेमारी से भड़के MLA आशीष शर्मा
चाचा के क्रशर पर छापेमारी से भड़के MLA आशीष शर्मा (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 6:48 PM IST

हमीरपुर: बीजेपी विधायक आशीष शर्मा अपने चाचा परवीन शर्मा के स्टोन क्रशर हुए छापामारी को लेकर भड़के नजर आए. इस मामले को लेकर विधायक ने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण हमीरपुर पुलिस द्वारा मेरे परिवार के सदस्य के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.

विधायक आशीष शर्मा ने कहा, "उनकी छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र के तहत राजनीति से प्रेरित यह कार्रवाई हमीरपुर पुलिस उपाधीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा की गई है. अपने पद का दुरुपयोग कर जिस तरह से हमीरपुर पुलिस उपाधीक्षक ने एक झूठी एफआईआर उनके परिवार सदस्य के ऊपर दर्ज करवाई है. उसके खिलाफ डीजीपी, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर, उपायुक्त हमीरपुर और थाना प्रभारी सुजानपुर को लिखित में शिकायत दी गई है. अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा".

चाचा के क्रशर पर छापेमारी से भड़के MLA आशीष शर्मा (ETV Bharat)

विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि हमीरपुर के एएसपी राजेश शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग कर एक झूठी एफआईआर मेरे परिवार सदस्य के ऊपर दर्ज करवाई है. पुलिस ने क्रशर पर जाकर वहां की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की है और तथ्यों को मिटाने के लिए सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव भी निकालकर साथ ले गए हैं. जबकि सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि यह सभी वाहन खड़े हैं और क्रशर पर सिर्फ दो कर्मचारी हैं. ऐसे में वहां क्या अवैध खनन होगा? जो मटेरियल क्रशर पर मौजूद है. वह पहले से वहां पड़ा है, जिसका ब्यौरा खनन विभाग के पास है. लेकिन अपने आकाओं को खुश करने के लिए यह कार्रवाई जो अधिकारियों द्वारा की गई वह बिल्कुल झूठी है.

उन्होंने कहा कि सच को दबाया नहीं जा सकता है. राजनीतिक दबाव में आपने झूठी कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन हमीरपुर की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं और मेरा परिवार ऐसी झूठी एफआईआर से घबराने वाले नहीं है. शंकर महादेव और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के साथ इन झूठे एवं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पूरे दमखम से लड़ा जाएगा.

ये भी पढ़ें: BJP विधायक के चाचा के स्ट्रोन क्रशर पर छापेमारी, खनन मटेरियल और मशीनरी जब्त, संचालक का आरोपों से इनकार

