लखनऊ : यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया. पहले दिन बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली. रायबरेली सदर सीट से भाजपा विधायक अदिति सिंह ने गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह की कलाई पर दो राखी बांधी. प्रतीक भूषण ने अदिति सिंह का पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

अदिति ने बताया कि उन्होंने अपने भाई को खूब तरक्की करने का आशीर्वाद दिया है. वो खूब आगे बढ़ें. वहीं प्रतीक ने भी कहा कि वो आज का भत्ता अपनी बहन को तोहफे में देंगे. इसपर अदिति ने कहा कि वो एक दिन का नहीं पूरे महीने का भत्ता लेंगी. प्रतीक ने कहा कि पूरे महीने का भत्ता तो ज्यादा हो जाएगा.

यूपी विधानसभा में अदिति सिंह ने प्रतीक भूषण को दो राखी बांधी. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रतीक बोले- ये गोंडा और रायबरेली का रिश्ता : प्रतीक ने कहा, मैं संकल्प लेता हूं कि गोंडा वाले रायबरेली की हर बहन की रक्षा करेंगे और मैं इनकी रक्षा करूंगा. ये गोंडा और रायबरेली का रिश्ता है. भाई-बहन का रिश्ता है. इस दौरान दोनों में हंसी मजाक चलता रहा. अदिति सिंह ने बताया कि हर रक्षाबंधन पर प्रतीक मेरे घर जाते थे, लेकिन, इस बार बाढ़ के कारण वह अपने क्षेत्र में बने हुए थे. बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में थे, इस कारण रक्षाबंधन पर घर नहीं आ सके. इसलिए आज विधानसभा सत्र के दौरान राखी बांधी.

बृजभूषण सिंह के बड़े बेटे हैं प्रतीक भूषण : बता दें, प्रतीक भूषण पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के बड़े बेटे हैं. गोंडा सदर विधान सभा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं. प्रतीक के छोटे भाई करण भूषण कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं. प्रतीक भूषण की मां केतकी देवी सिंह पूर्व लोकसभा सांसद और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं.

अदिति के पिता थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता : अदिति सिंह रायबरेली से भाजपा विधायक हैं. पहली बार अदिति सिंह ने रायबरेली सीट से 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली. अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे. वह कई बार कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव जीते.

अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद भारत लौटीं अदिति सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिता अखिलेश सिंह ने अपनी बीमारी के कारण उन्हें पॉलिटिक्स जॉइन करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव 2017 में लड़ा. अदिति ने बताया कि राजनीति उनकी पहली पसंद थी और वह 100 फीसदी इस क्षेत्र में आना चाहती थीं.

