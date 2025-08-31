ETV Bharat / state

मिजोरम के इस चर्च को कहा जाता है पहला सोलोमन टेंपल, जानिए इसकी अनकही-अनसुनी कहानियां और भविष्यवाणी - SOLOMON TEMPLE IN KIDRON VALLEY

सोलोमन टेंपल आइजोल शहर से 10 किलोमीटर दूर है. ईटीवी भारत की टीम ने इस चर्च से जुड़ी अनकही-अनसुनी कहानियां जानने की कोशिश की.

Photo Credit: ETV Bharat
चर्च के संस्थापक डॉ. एलबी. सैलो थे (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 31, 2025 at 4:38 PM IST

मिजोरम: मिजोरम की राजधानी आइजॉल से 10 किलोमीटर की दूरी पर किद्रोन घाटी में स्थित है सोलोमन टेंपल. इसका निर्माण डॉक्टर एलबी सैलो ने कराया कराया था. इसके पीछे की दिलचस्प कहानी ये है कि सैलो को सपने में ऐसा टेंपल दिखा था जो हकीकत में उन्होंने कभी नहीं देखा था.

मिजोरम में बना सबसे पहला गिरिजाघर: सपना टूटने के बाद वह उठे और उन्होंने सपने में जो देखा वह सब नोट कर लिया और इसके बाद इसे हकीकत में तब्दील कर दिया. सफेद संगमरमर से बना ये गिरिजाघर मिजोरम में बना सबसे पहला गिरिजाघर है. पर्यटन की दृष्टि से यहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं. रविवार को सोलोमन टेंपल बंद रहता है.

किद्रोन घाटी पहुंची ईटीवी भारत की टीम (Video Credit: ETV Bharat)

आइजॉल से 10 किलोमीटर दूर है सोलोमन चर्च: आइजॉल से 10 किलोमीटर दूर स्थित किद्रोन घाटी में स्थित सोलोमन मंदिर का माहौल बेहद शांतिपूर्ण था. काफी बड़े इलाके में सफेद संगमरमर से बने इस खूबसूरत गिरजाघर को निहारना अपने आप में आंखों को सुकून दे रहा था. सोलोमन मंदिर जो वाकई मंदिर न होकर गिरिजाघर था तो इसे टेंपल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पता करने पर पता चला कि इजरायल के पहले सोलोमन चर्च का नाम भी सोलोमन टेंपल ही है, इसीलिए इसे भी टेंपल ही कहा जाता है.

सोलोमन मंदिर के निर्माण का आदेश मिला: सोलोमन टेंपल में मौजूद एक बुजुर्ग जो कि बोलने में असमर्थ थे, तो उन्होंने एक ब्रॉशर दिया. इसमें जिक्र है कि चर्च के संस्थापक डॉ. एल.बी. सैलो को वर्ष 1991 में मिजोरम में सोलोमन मंदिर के निर्माण का गॉड से आदेश मिला कि बाइबिल के सोलोमन के मंदिर के मॉडल पर इसे बनाना है. ईश्वर के निर्देशानुसार निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल की पूरे आइजोल और उसके आसपास के क्षेत्रों में गहन खोज की गई.

चॉल्हमुन का नाम बदलकर किद्रोन घाटी किया गया: आइजोल के पूर्वी भाग में भूमि का एक टुकड़ा खरीदा गया, लेकिन दुर्गमता और क्षेत्र में अच्छी संचार व्यवस्था की अनुपलब्धता और अधिग्रहित भूमि के अपर्याप्त आकार के कारण, स्थल को जानबूझकर आइज़ोल के पश्चिमी भाग में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे स्थानीय लोग चॉल्हमुन के नाम से जानते हैं. फिर इसका नाम बदलकर किद्रोन घाटी कर दिया गया, जो आइजोल शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर दूर है.

Photo Credit: ETV Bharat
सोलोमोन टेंपल 3025 वर्ग मीटर में फैला है. (Photo Credit: ETV Bharat)

सोलोमन मंदिर की क्या है खासियत: सोलोमोन मंदिर 3025 वर्ग मीटर में फैला है. 23.12.1996 को इसकी नींव रखी गई थी और 23 साल छह माह में ये बनकर तैयार हुआ. इसे बनाने में 2.7 मिलियन डॉलर खर्च हुआ है. 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन साल 2017 में सोलोमन टेंपल को आम जनता के लिए अभी खोल दिया गया. इस टेंपल में चार स्तंभ हैं.

हर स्तंभ पर सात डेविडस स्टार हैं: प्रत्येक स्तंभ पर प्रकाशित वाक्य में सात स्टार्स अंकित हैं जिन्हें डेविडस स्टार कहा जाता है. ये सभी तारे सात स्वर्गदूतों को दर्शाते हैं. इसमें चार मीनारें हैं. प्रत्येक मीनार पर एक मुकुट है. ये चार मुकुट मोक्ष के मुकुट, विजेता के मुकुट, धार्मिकता के मुकुट, जीवन के मुकुट हैं. इसमें चार अग्रभाग हैं. प्रत्येक अग्रभाग में तीन प्रकाशितवाक्य हैं.

इस चर्च में 12 मुख्य द्वार है: इसमें 12 मुख्य द्वार हैं. पक्की छत के बीच में दो क्षैतिज लकीरें हैं जो एक-दूसरे को काटती हैं, जिससे ऊपर से हवा में लकीरें एक क्रॉस का आकार बनाती हैं जो नए नियमों की सूचक हैं. चर्च के अंदर कोई दीवार नहीं बनाई गई. मान्यता के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया कि प्रभु ने अपनी मृत्यु के समय मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया था और नए चुने हुए सभी शाही याजक हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
किद्रोन घाटी में मौजूद है सोलोमन टेंपल. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या मानते हैं मिजोरम के लोग: संगमरमर का बना हुआ मिजोरम का पहला और एकमात्र गिरजाघर है. इसके मुख्य प्रार्थना हॉल में लगभग तीन हजार लोगों के और पोर्च (गलियारे) में 10 हजार लोगों के बैठने की व्यतवस्था है. मिजोरम के सोलोमन टेंपल को यहां के लोग पहला सोलोमन टेंपल मानते हैं. उनका मानना है कि इजराइल में जो सोलोमन टेंपल बना था उसे ईश्वर ने त्याग दिया था और इसके बाद इसके लिए मिजोरम को चुना था. यहां हर मिजो ईसाई होने का दावा करता है.

टेंपल की दीवारों पर क्या लिखा है: टेंपल की दीवारों पर लिखा है कि परमेश्वर ने इस मंदिर का निर्माण किया. यह एक बार फिर पृथ्वी पर यीशु मसीह के लहू में जन्मे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का दृश्य प्रतीक बनकर खड़ा है. जेरूसलम ख्वाम्पुई नामक एक वार्षिक सम्मेलन हर साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मंदिर में आयोजित किया जाता है. विभिन्न स्थानों से चुने हुए लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा और तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित होते हैं.

क्या है सोलोमन टेंपल की भविष्यवाणी: एक भविष्यवाणी ये भी की गई है कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद एक भावी सोलोमन टेंपल स्थापित किया जाएगा. एक नया सोलोमन मंदिर ठीक उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा जहां डोम ऑफ द रॉक स्थित है. डोम ऑफ द रॉक एक इस्लामी तीर्थस्थल है जो उस स्थान पर बना है जहां कभी यरूशलेम का मंदिर हुआ करता था. यह इजरायल में नींव के पत्थर नामक स्थान पर स्थित है जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए पूजनीय एक पवित्र स्थल है.

Photo Credit: ETV Bharat
सैलो को सपने में ऐसा टेंपल दिखा था. (Photo Credit: ETV Bharat)

पेशे से पशु चिकित्सक थे डॉ. सैलो: सोलोमन मंदिर का निर्माण कोहरान थियांघलिम ने शुरू किया था, जिसे 'पवित्र चर्च' के नाम से भी जाना जाता है. कोहरान थियांघलिम के संस्थापक डॉ. एलबी सैलो ने दावा किया था कि उन्हें बाइबिल में वर्णित सोलोमन मंदिर जैसा मंदिर बनाने के लिए दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था. डॉ. सैलो पेशे से पशु चिकित्सक थे. दो फरवरी 1952 को मिजोरम में पैदा हुए थे और 10 अक्टूबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई.

