नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के 'आतंक' पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. दिल्ली से लेकर नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम्स सोसायटी के दीपांकर पांडे का कहना है कि उनकी बेटी खेलने जा रही थी, दौड़ा के कुत्तों ने काटा, कोई कुछ नहीं कर पाया, कुत्तों के काटने, घायल करने और लोगों को परेशान करने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं. ऐसे में ये फैसला देर सवेरे आना ही था, लेकिन अभी आ गया.

'प्राचीन काल से कुत्ते और इंसान साथ रहते हैं': सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों के फैसला पर डॉग लवर पूनम सिंह का कहना है कि एक तो यही समझ नहीं आ रहा है क्या इंसान एनसीआर में ही रहते हैं? सबसे बड़ी बात है ये तो प्राचीन काल से ही कुत्तों का हमारे साथ रहते हैं. ये ईश्वर ने कुत्तों को वरदान दिया है कि वो इंसान के साथ ही रहें और उसी के चलते यह इंसानों के बीच में हिट रहते हैं. मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं समझती हूँ.

कई लोगों ने निर्णय का किया स्वागत: नोएडा के सेक्टर 54 में एनिमल्स केयर सेंटर चलाने वाले संजय पात्रा कहते हैं, "हमारे देश की 50 प्रतिशत को डॉग्स को प्यार करते हैं, उन्हें मैं बोल दूं उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. ये एक जजमेंट है, ऑर्डर नहीं है और इस जजमेंट के खिलाफ़ हम रिक्वेस्ट करेंगे."

वहीं, नोएडा के आरडब्ल्यूए के संगठन फोनरावा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहते हैं कि एनसीआर में नोएडा शहर में बहुत तेजी से ये स्मस्या बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया है इसका हम स्वागत करते हैं. यह आदेश बहुत पहले आना चाहिए था.

कुत्तों के काटने से निजात मिल जाएगी: अजनारा होम्स एओए के अध्यक्ष चंदन का कहना है कि जो आदेश आया है, जिसमें आवारा कुत्तों को उनको शेल्टर में रखने की बात कही गई है, ये बहुत अच्छा है. एक तो आवारा कुत्तों को अपना घर मिल जाएगा और जो आए दिन बच्चों और बुजुर्गों को जो कुत्ते काटते थे, उससे भी निजात मिल जाएगी.

