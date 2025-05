ETV Bharat / state

यूपी में किसानों इनकम बढ़ी; स्पेशल लैब में महिलाएं कर रहीं खेत की मिट्टी की जांच, अन्नदाताओं की बढ़ी उपज - MITTI DIDI LAB IN MIRZAPUR

टेस्टिंग लैब में सात महिलाएं कर रही हैं काम ( Photo Credit- ETV Bharat )

मिर्जापुर: किसानों की उपज को बेहतर बनाने के लिए मिर्जापुर में मिट्टी परीक्षण केंद्र खोला गया है. ये लैब पूरी तरह महिलाएं संचालित कर रही हैं. इसका नाम मिट्टी दीदी रखा गया है. यहां मौजूद महिलाएं विभिन्न जिलों से आने वाले किसानों की मिट्टी की जांच करती हैं. साथ ही उनको मिट्टी के बारे में जरूरी जानकारी भी देती हैं. मिट्टी की जांच से किसानों को भी फायदा मिल रहा है. देश का एकमात्र महिलाओं द्वारा संचालित मिट्टी परीक्षण केंद्र: मिट्टी दीदी देश का एकमात्र मिट्टी परीक्षण केंद्र है, जिसे महिलाएं चला रही हैं. इन महिलाओं को मिट्टी की जांच करने की ट्रेनिंग तेलंगाना, असम और पंजाब के प्रशिक्षकों ने दी है. मिट्टी की जांच से किसानों को हो रहा फायदा (Video Credit- ETV Bharat) मिट्टी जांच का यह विशेष केंद्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सीखड़ ब्लॉक के सीखड़ गांव में है. यहां मिट्टी की जांच के लिए हाईटेक इंतजाम किये गये हैं. इस जांच से मिट्टी की सभी बीमारियों का पता लग जाता है. यहां किसानों को उनके खेत की सेहत सुधारने के लिए सुझाव भी दिये जाते हैं. मिट्टी की सेहत का राज पता लगने से फायदा: मिट्टी की सेहत का राज पता लगने से किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है. यही वजह है कि मिर्जापुर के साथ रायबरेली, बाराबंकी, सोनभद्र और चित्रकूट जिले के किसान मिट्टी की जांच कराने के लिए इस सेंटर पर पहुंच रहे हैं. जिले में किसानों से दो बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग भी करा रही हैं. इन किसानों के खेत की मिट्टी की जांच भी इन्हीं दोनों कंपनियों ने इसी केंद्र पर करायी. एक महीने में करीब 600 किसान यहां अपने खेत की मिट्टी की जांच करा चुके हैं. मिट्टी की सेहत का राज पता लगने से किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है. (Photo Credit- ETV Bharat) लैब में सात महिलाएं करती हैं काम: इस मिट्टी परीक्षण केंद्र का नाम मिट्टी दीदी रखा गया है. यहां पर सात महिलाएं अलग-अलग एफपीओ से जुड़कर आशा कार्यकत्रियों के नेतृत्व में काम कर रही हैं. इन महिलाओं को तेलंगाना के रामाकृष्ण, असम के रितेश और पंजाब के शिवम प्रशिक्षण दे रहे हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर रामा कृष्ण, प्रोजेक्ट हेड रितेश और बिजनेसमैन शिवम ने इन महिलाओं को ट्रेनिंग देकर मिट्टी की जांच करने के काबिल बनाया है. अहमदाबाद और प्रयागराज से छात्राएं शोध करने पहुंचीं: मिट्टी दीदी जांच केंद्र पर शोध करने के लिए छात्राएं भी पहुंच रही हैं. यहां गुजरात के अहमदाबाद से हर्षिता और प्रयागराज यूनिवर्सिटी की कनिष्का एक महीने से यहां शोध कर रही हैं. इनकी इंटर्नशिप चल रही हैं. दोनों यहां दो महीने विभिन्न तरह की मिट्टियों के बारे में जानकारी ले रही हैं और उस पर शोध कर रही हैं.

यूपी के कई जिलों से मिट्टी की जांच कराने पहुंच रहे किसान (Photo Credit- ETV Bharat) खाद के गलत इस्तेमाल से खराब हो रही मिट्टी: असंतुलित उर्वरक का प्रयोग करने से मिट्टी खराब हो जाती है. इससे किसानों के उपज भी कम हो जाती है. मिट्टी की जांच कराने से किसानों की उनकी भूमि की कमियां पता चलती हैं. इसके बाद वो उर्वरक का संतुलित इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी की सेहत में सुधार करते हैं. उपज बढ़ने से किसानों की इनकम भी बढ़ रही है. महिलाएं 12 पैरामीटर पर करती हैं मिट्टी की जांच: मिर्जापुर के कृषि उपनिदेशक विकेश पटेल ने कहा कि जिले में 92 एफपीओ काम कर रहे हैं. इसमें सीखड़ नवचेतना एफपीओ मिट्टी परीक्षण को लेकर अच्छा काम कर रहा है. इस लैब में केवल महिलाएं काम कर रही हैं. ये महिलाएं 12 पैरामीटर पर मिट्टी की जांच करती हैं. नवचेतना एफपीओ की चेयरमैन अपर्णा श्रीवास्तव हैं. उन्होंने एब्सोल्यूट कंपनी का टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया है. अपर्णा श्रीवास्तव ने बताया, नवचेतना एफपीओ महिला नेतृत्व में चलता है. इसकी सभी डायरेक्टर महिलाएं हैं. मिट्टी जांच केंद्र महिलाएं चला रही हैं. हर महिला साइंटिस्ट है. इस जांच से किसानों के उपज बढ़ रही है. किसानों को उनके खेत की सेहत सुधारने के लिए सुझाव भी दिये जाते हैं. (Photo Credit- ETV Bharat) महिलाओं को मिल रही 12 से 15 हजार रुपये सैलरी: मिट्टी की जांच के लिए किसानों से महज 150 रुपये फीस ली जाती है. मिट्टी दीदी प्रयोगशाला में काम कर रही महिलाओं को 12 से 15 हजार रुपये तक सैलरी मिलती है. इसके साथ ही पीएफ और हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा एफपीओ के माध्यम से मिलती है. उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने पर कृषि विभाग विशेष अभियान चला रहा है. इसके तहत मिट्टी के सैंपल एकत्रित कर उनकी जांच की जा रही है. इस काम में एफपीओ भी सरकार की मदद कर रहे हैं. नवचेतना एफपीओ सीखड़ मिर्जापुर के इस केंद्र पर एकत्रित मिट्टी परीक्षण के 12 फिजियो केमिकल पैरामीटर पर जांच की जा रही है. पीएच मान, ईसी मान, आर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर, उपलब्ध बोरान, कॉपर, जिंक, आयरन और मैगनीज की जांच कर मिट्टी विश्लेषण किया जा रहा है. 600 किसान अब तक करा चुके हैं मिट्टी की जांच (Photo Credit- ETV Bharat) फिजियो केमिकल मान के आधार पर किसानों को मिलती है रिपोर्ट: उपलब्ध फिजियो केमिकल मान के आधार पर किसानों को जानकारी दी जाती हैं. मिट्टी दीदी प्रयोगशाला केंद्र की संचालिका आशा ने बताया, जो भी किसान मिट्टी लेकर आते हैं, उन्हें आधे घंटे में जांच रिपोर्ट दे दी जाती है. मिर्जापुर के सीखड़ गांव के रहने वाले मुकेश पांडेय भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात से रूरल डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद गुजरात के ही गांवों में वह घूम-घूम कर गांवों में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कुछ दिन दिल्ली में रूलर डेवलपमेंट शिक्षक के तौर पर काम किया. इस दौरान कैंसर से जूझ रहे पिता की मौत हो जाने के बाद लाखों की सैलरी छोड़कर गांव लौट आए. उन्होंने गांव में खेतों में लगातार इस्तेमाल हो रहे केमिकल के प्रयोग से कैंसर जैसी बीमारी के बढ़ते खतरे को देखकर नवचेतना के नाम से एफपीओ बनाया. उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने के लिए बढ़ावा दिया. अब किसानों के खेत की मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए काम कर रहे हैं. मुकेश कुमार पांडेय बताते हैं कि एब्सोल्यूट कंपनी के टेक्नोलॉजी सपोर्ट से मिट्टी जांच केंद्र की स्थापना की गई है. पिछले महीने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस लैब का उद्घाटन किया था. तब से अब तक 600 से ज्यादा किसानों का मिट्टी जांच कर चुके हैं. रायबरेली, बाराबंकी, सोनभद्र, मिर्जापुर और चित्रकूट जैसे जनपद के किसानों की मिट्टी की जांच की गई. महिलाओं को ट्रेनिंग देकर मिट्टी की जांच का एक्सपर्ट बनाया गया है. प्रदेश के विभिन्न कृषि से जुड़े प्रोग्रामों में इन्हें ले जाया जा रहा है. नवचेतना एफपीओ आने वाले दिनों में मिट्टी जांच केंद्र प्रयोगशाला को 100 मशीनें देगा. ये भी पढ़ें- बिना किसी आर्थिक मदद के अकेले शख्स ने 20 बंजर पहाड़ियों को हरियाली में किया तब्दील





