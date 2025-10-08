बिहार विधानसभा चुनाव पर मिथिलेश ठाकुर का बड़ा बयान, कहा- जीतने वाली सीट पर ही झामुमो लड़ेगा चुनाव
गढ़वा के एक समारोह में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमारी पार्टी वहीं चुनाव लड़ेगी जहां तालमेल अच्छा हो और जीत की संभावना हो.
गढ़वा: झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा. पार्टी जहां गठबंधन का तालमेल अच्छा होगा और जीत की संभावना होगी, वहां उम्मीदवार उतारेगी. यह ऐलान झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में बिहार में इनके भीतर ही उथल-पुथल मचने वाली है. मिथिलेश ठाकुर का यह बयान गढ़वा जिले के फरठिया गांव में एक सरकारी उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के गोद लेने के उद्घाटन समारोह के दौरान आया.
स्कूल लिया गोद, सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर
मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में एएनजी मेन पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने विद्यालय को तीन वर्षों के लिए गोद लिया. उद्घाटन समारोह का शुभारंभ पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और कंपनी के निदेशक नागेश गौड़ा सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया.
ठाकुर ने कंपनी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी ने अपने गठन के मात्र एक वर्ष के भीतर ही समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की यह पहल सराहनीय है. कंपनी ने विद्यालय को गोद लेकर बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिसमें स्वच्छ पेयजल, पंखा, डेस्क, बेंच, पुस्तकें और खेल सामग्री शामिल हैं. ठाकुर ने कहा कि अब इस विद्यालय के बच्चे बेहतर वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे।
सीएसआर के तहत मजदूर को बीमा लाभ, परिवार को एक लाख का चेक
कार्यक्रम के दौरान कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत एक विशेष सहायता भी प्रदान की गई. गांव के एक मजदूर को कुछ दिन पूर्व कार्य के दौरान चोट लगी थी. कंपनी ने उसे पांच लाख रुपये का बीमा लाभ प्रदान किया। साथ ही, तत्काल एक लाख रुपये का चेक कंपनी के प्रतिनिधियों और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा पीड़ित परिवार को सौंपा गया. इस पहल से कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों में कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ा.
