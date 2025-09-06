ETV Bharat / state

बालोद में मिशन वात्सल्य के तहत भर्ती, पात्र अपात्र की सूची जारी, 10 सितंबर तक मंगवाई गई दावा आपत्ति

मिशन वात्सल्य के तहत बालोद में ली गई भर्ती में पात्र अपात्र सूची जारी कर दी गई है.

Mission Vatsalya Recruitment
बालोद में मिशन वात्सल्य के तहत भर्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read

बालोद : जिले में मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन और किशोर न्याय बोर्ड के संचालन के लिए संविदा पदों पर भर्ती ली गई थी .इसमें कुल 16 पदों पर भर्ती ली गई.जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई 08 और चाइल्ड हेल्पलाइन 08 के लिए पद थे.इस भर्ती के लिए पात्र-अपात्र सूची जारी कर दी गई है.

आधिकारिक वेबसाइट और कार्यालय में सूची उपलब्ध : महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण कर सूची प्रकाशित की गई है, जिसे विभागीय कार्यालय के सूचना पटल के साथ-साथ जिला बालोद की आधिकारिक वेबसाइट balod.gov.in पर देखा जा सकता है.


10 सितंबर तक दावा आपत्ति : अब विभाग ने अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता साबित करने का पुनः अवसर दिया है. यदि किसी आवेदक को जारी सूची पर आपत्ति है, तो वह प्रमाण और साक्ष्य संलग्न करते हुए 10 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति भेज सकता है.आपत्ति केवल स्पीड पोस्ट, कुरियर या रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार की जाएगी.

कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और न ही अंतिम तिथि के बाद मिले अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा- जिला कार्यक्रम अधिकारी

इस घोषणा के बाद संविदा पदों के दावेदारों में फिर से हलचल मच गई है.कई अभ्यर्थी दस्तावेज जुटाने में लगे हैं. तो वहीं सूची में नाम न आने से असंतुष्ट उम्मीदवार आपत्ति की तैयारी कर रहे हैं. अब देखना होगा कि 10 सितंबर के बाद पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची में किसका नाम शामिल होता है.

मिशन वात्सल्य के तहत पात्र-अपात्र की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें-

क्या है मिशन वात्सल्य ? : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य नाम की योजना की शुरुआत की थी. जिसमें भारत देश के अंदर रहने वाले हर बच्चे के लिए स्वस्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है. ताकि बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता विकसित हो सके.इस योजना के माध्यम से गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देकर उनके ठीक तरह से पालन पोषण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार निभाती है.


क्या है योजना की शर्ते ? : मिशन वात्सल्य में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का चयन किया जाता है जो सड़क के किनारे या झुग्गियों में रह रहे हो. वे बच्चे जिनकी देखरेख बाल कल्याण समिति कर रही हो. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाल स्वराज पोर्टल में जिनका रजिस्ट्रेशन हो.बच्चे के माता और पिता दोनों मानसिक रुप से अस्वस्थ हो.बालक अनाथ हो. यदि बालक ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो परिवार की सालाना आय 72 हजार और शहरी क्षेत्र में इनकम 96 हजार रुपए से कम हो.

