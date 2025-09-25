ETV Bharat / state

बनारस के दो दोस्त तैयार कर रहे शक्ति सेना, हर घर दुर्गा अभियान में लड़कियों को सिखा रहे सेल्फ डिफेंस के तरीके

बनारस के अजीत श्रीवास्तव और अखिलेश रावत महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं. दोनों लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी में अजीत श्रीवास्तव और अखिलेश रावत (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 4:43 PM IST

वाराणसी: नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्र के इस मौके पर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को शक्तिशाली और प्रबल बनाने की हमेशा चर्चा होती है. बनारस के अजीत श्रीवास्तव और अखिलेश रावत न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, बल्कि यूपी में मिशन शक्ति सेना और हर घर दुर्गा बनाने में भी जुटे हुए हैं.

20 हजार लड़कियों को दी ट्रेनिंग ट्रेनिंग: दोनों की दोस्ती ने 40 सालों का लंबा सफर पूरा किया. इन्होंने अब तक यूपी में 20 हजार लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है. बनारस के अजीत कुमार श्रीवास्तव योग, जूडो कराटे और अकीडो सहित दर्जनों मार्शल आर्ट के अलग-अलग फॉर्म में माहिर हैं. यह ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाले काफी पुराने स्पोर्ट्स पर्सन है.

जीत 1994 से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे: 1994 से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले अजीत श्रीवास्तव देश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेनिंग कैंप करते हैं. बनारस और आसपास के लगभग 20 जिलों में यह खुद और अपने सहयोगियों की मदद महिला शक्ति सेना तैयार करने में जुटे हैं. ऐसा ही अखिलेश रावत का काम है अखिलेश और अजीत दोनों दोस्त हैं.

अखिलेश रावत भी अजीत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने भी मार्शल आर्ट में कई स्टेज पार करके ब्लैक बेल्ट हासिल की है. अपनी इस कामयाबी के साथ ही सीखी हुई चीजों को लड़कियों और महिलाओं को ट्रेंड करने में जुटे हैं.

महिला शक्ति सेना की शुरुआत: अजीत श्रीवास्तव का कहना है कि हमने यूपी के अलग-अलग हिस्सों में 2014 से मिशन शक्ति सेना और हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत की. निशुल्क ट्रेनिंग देने के साथ ही हम अलग-अलग संस्थाओं और पुलिस को भी सहयोग करते हैं. पुलिस लाइन से लेकर अलग-अलग स्कूल कॉलेज कैंपस में 20 से 25 दिन की विशेष ट्रेनिंग देते हैं.

पिछले 15 साल से दे रहे मुफ्त ट्रेनिंग: बनारस में पिछले 15 साल से निशुल्क ट्रेनिंग कैंप हम चला रहे हैं. यहां पर 100 से ज्यादा लड़कियां वर्तमान समय में ट्रेनिंग ले रही हैं. लगभग 15 सालों में 3000 से ज्यादा लड़कियों ने अकेले बनारस में ट्रेनिंग ली है, जबकि यूपी के अलग-अलग शहर हो जिसमें लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ आगरा नोएडा समेत कई शहरों में हमने ट्रेनिंग देने के बाद अपने ट्रेनर्स को रखकर लड़कियों को ट्रेंड किया है.

पीएम मोदी ने की तारीफ (Photo Credit: ETV Bharat)

बनारस की दो लड़कियों को मिली सरकारी नौकरी: अखिलेश रावत बताते हैं कि 2014 में हमने ट्रेनिंग कैंप शुरू करके लड़कियों को निशुल्क ट्रेनिंग देना शुरू किया. इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियों ने नेशनल लेवल पर खेलना शुरू हो गया.

वर्तमान समय में हमारे कैंप की कुछ लड़कियों को सरकारी नौकरी में मिली है. इसमें बनारस की ही दो लड़कियां हैं. इनमें एक आइटीबीपी और एक सीआरपीरफ में नौकरी कर रही हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट की ट्रेंड लड़कियों या लड़कों को आर्मी में नौकरी मिलती है.

लड़कियां स्टेट और नेशनल लेवल पर जीत रहीं मेडल (Photo Credit: ETV Bharat)

लड़कियां स्टेट और नेशनल लेवल पर खेल रहीं: वर्तमान समय में कैंप की लगभग 10 से ज्यादा लड़कियां स्टेट और नेशनल लेवल पर भी खेल रहीं है. दो लड़कियां तो हाल ही में लखनऊ में हुए नेशनल चैंपियनशिप अकीडो और कराते में हिस्सा लेकर लौटी हो दोनों ने गोल्ड मेडल भी जीता है.

हर घर दुर्गा संकल्प यात्रा की शुरुआत: अजीत और अखिलेश की है जोड़ी बनारस ही नहीं पूर्वांचल और यूपी के कई शहरों में भी लड़कियों को ट्रेंड करने का काम कर रही है. अखिलेश क्या कहना है कि हम वाराणसी में जल्द ही हर घर दुर्गा संकल्प यात्रा शुरू करने जा रहे हैं.

नवरात्र के पावन पर्व पर ही इसकी शुरुआत होगी. fसमें हर घर से लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए बाहर निकाल कर उन्हें तैयार करने के लिए हम घर-घर पहुंचेंगे.

बनारस में महिला सशक्तिकरण पर जोर (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम योगी ने मिशन शक्ति अभियान शुरू किया: अखिलेश का कहना है कि हमारे इस अभियान को बल और मिला जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत की. हमारे इस मिशन को योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है. अखिलेश ने प्रधानमंत्री के एक दौरे पर उनसे बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप के गेस्ट हाउस में मुलाकात की थी.

पीएम मोदी ने की प्रयासों की तारीफ: वहां पर प्रधानमंत्री ने लगभग 20 मिनट का समय लेकर उनसे सारी चीजों को समझा. उनकी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली और उनके काम को सराहते हुए उन्हें शाबाशी भी दी. अखिलेश का कहना है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ लड़कियों को ट्रेनिंग देकर छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना भी है.

हर घर दुर्गा बनाने में भी जुटे अजीत और अखिलेश (Photo Credit: ETV Bharat)

यही वजह है कि आज हमारे ट्रेनिंग कैंप की बहुत सी लड़कियां ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर बनाकर अपनी जीविका चला रही है. अपने सेंटर चल रही हैं. अपने गांव और अपने मोहल्ले में छोटे-छोटे ट्रेनिंग स्कूल खोलकर उनसे कमाई भी कर रहे हैं. हमारा यह प्रयास लड़कियों की सुरक्षा के साथ उन्हें सफल बनाना है. निश्चित तौर पर यह सफल होता दिखाई दे रहा है.

अखिलेश-अजीत का नाम रोशन कर रहीं लड़कियां: अखिलेश के साथ जुड़ने वाली बच्चियों भी बेहद खुश है. अखिलेश की शिष्या मनस्वी का कहना है कि मैं चार सालों से इस ट्रेनिंग कैंप में आ रही हूं. 4 साल में 11 मेडल काता और कोविते मार्शल आर्ट्स विधा में पा चुकी हूं. वही इस कैंप में लगभग 3 सालों से ट्रेनिंग ले रही नेहा का कहना है कि मुझे करने से बहुत फायदा मिला है. मैं डरती नहीं हूं, लेकिन अब तक मैं 7 मेडल हासिल किए हैं.

यूपी में मिशन शक्ति सेना बनाने की कोशिश जारी (Photo Credit: ETV Bharat)

बेटियों को बाहर निकलने से पहले मजबूत बनाएं: स्टेट लेवल पर गोल्ड, नेशनल लेवल पर लखनऊ में गेम खेलने के दौरान गोल्ड मेडल मिला है. वहीं पर ट्रेनिंग लेने वाले बच्चियों के पेरेंट्स कभी कहना है कि हम इस बात से बड़े खुश हैं कि हमारी बच्चियों मजबूती के साथ तैयार हो रही है, क्योंकि यह एक बड़ा चैलेंज है कि आज बेटियों को बाहर निकलने से पहले मजबूत रखा जाए.

