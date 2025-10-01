मिशन शक्ति अभियान; उन्नाव में 12वीं की छात्रा बनीं एक दिन की SP, कार्यभार संभालते ही की जनसुनवाई
छात्रा ने समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 5:27 PM IST
उन्नाव : मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण के तहत जनपद उन्नाव में बुधवार को कक्षा 12 की छात्रा को एक दिन के लिये पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपा गया. इस अवसर पर छात्रा उर्वशी ने न केवल पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि आम जनता की समस्याओं को भी सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिये.
कार्यभार संभालते ही जनसुनवाई में भाग लिया : पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह के मुताबिक, कार्यभार संभालते ही उर्वशी ने सबसे पहले जनसुनवाई में भाग लिया. उन्होंने प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुना और लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
कामकाज की बारीकियों को बताया गया : इस दौरान उन्हें पुलिस विभाग के कामकाज की बारीकियों से अवगत कराया गया. उन्हें यह भी बताया गया कि किस प्रकार कानून-व्यवस्था को संभालने से लेकर जनसुनवाई और अपराध नियंत्रण तक की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक पर होती है.
कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद तथा क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव भी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने छात्रा उर्वशी को पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कराया और उनकी कार्यप्रणाली से रूबरू करवाया.
कर्मचारियों से किया संवाद : उर्वशी ने पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यालय की गतिविधियों को गहराई से परखा और कर्मचारियों से संवाद भी किया. कार्यक्रम में प्रभारी परिवार परामर्श समिति डॉ. आशीष श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा. उन्होंने छात्रा को महिला सुरक्षा, परिवार परामर्श और समाज में पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
छात्रा उर्वशी ने इस अवसर पर कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद अनमोल रहा और इससे उन्हें भविष्य में अपने करियर व लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी. मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है.
इस तरह के कार्यक्रमों से छात्राओं को न केवल समाज में अपनी भूमिका समझने का अवसर मिलता है, बल्कि वे अपने अधिकारों के प्रति भी सजग होती हैं. पुलिस विभाग ने इस पहल के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वे जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन कर सकती हैं.
