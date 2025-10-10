ETV Bharat / state

मिशन एप्पल स्कीम का 4 साल बाद भी नहीं मिला राज्यांश, आंदोलन की तैयारी में सेब उत्पादक

उत्तराखंड में काश्तकारों 4 साल बीतने के बावजूद भी सरकार ने राज्यांश का अभी तक भुगतान नहीं किया है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 7:30 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के सेब उत्पादक किसानों ने सरकार पर वादे के अनुसार मिशन एप्पल स्कीम के तहत सब्सिडी नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है. इन किसानों में ऐसे भी युवा हैं, जो शहरों की नौकरियां छोड़कर पहाड़ वापस लौट रहे हैं. अब काश्तकारों ने अंशदान का भुगतान नहीं होने पर 27 अक्टूबर से देहरादून में आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

पर्वतीय कृषक कृषि बागवानी व उद्यमी संगठन का कहना है कि राज्य में सेब के किसानों को सरकार ने वायदे के अनुसार अभी तक सहायता राशि प्रदान नहीं की है. वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर 2025 मे मिशन एप्पल योजना के तहत उन्होंने अपने-अपने इलाकों में सेब के बगीचे लगाए, लेकिन आज तक उन्को यह धनराशि नहीं दी गई है. काश्तकारों ने इसे गरीब किसानों के साथ सरकारी ठगी बताया है. उनका कहना है कि उत्तराखंड के किसानों ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी एप्पल मिशन योजना पर काम किया. योजना की स्वीकृति के समय सरकार ने उनसे 20% कृषक अंश जमा करवाया, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद उन्हें आज तक शेष 80% अनुदान नहीं दिया गया है.

संगठन के अध्यक्ष बीरबान सिंह ने बताया मिशन एप्पल योजना नॉर्थ ईस्ट से लेकर हिमाचल और कश्मीर जैसे प्रदेशों में भी लागू है. वहां पर काश्तकारों से 20% कृषक अंश नहीं लिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसे नियम लागू कर दिए गए जिससे पहाड़ से पलायन हो रहा है. मौसम की अनुकूलता को देखते हुए पहाड़ों के किसानों ने बागवानी के क्षेत्र में एक माहौल तैयार किया, लेकिन किसान अब इतना परेशान हो गए हैं कि अब बागवानी के क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है. उन्होंने बताया किसानों ने 1 लाख 20 हजार से लेकर 12 लाख रुपये तक की लागत से अपने बगीचे स्थापित किये. अधिकांश किसानों ने यह कार्य कर्ज लेकर या फिर सेवा प्रदाताओं को विश्वास में लेकर किया. किसानों ने यह सोचा कि जब राज्यांश मिलेगा, तब वह कर्ज मुक्त हो जाएंगे, मगर 4 साल बीतने के बावजूद भी उनका भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया है.

पौड़ी जिले के बिरोंखाल ब्लॉक के किसान और संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक ढौंडियाल ने कहा उन्हें विभागीय मंत्री से लेकर कृषि सचिव तक सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं. वर्तमान में अधिकारी इस मामले को सीबीआई जांच के नाम पर टाल रहे हैं, जबकि सीबीआई जांच तो मुख्यमंत्री एकीकृत कृषि विकास योजना से संबंधित थी. मिशन एप्पल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. बागवानी से जुड़े काश्तकारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि योजना के अंतर्गत लंबित धनराशि का शीघ्र भुगतान नहीं करती है तो पहाड़ों से भारी संख्या मे किसान देहरादून आकर 27 तारीख को आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

