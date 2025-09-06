संदिग्ध परिस्थितियों में मिला लापता महिला का शव, पड़ताल में जुटी पुलिस

ETV Bharat / state

हल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र जंगल में बीती देर शाम एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने महिला का शव दमुवाढूंगा के जंगल से बरामद किया है. मृतक की पहचान पुलिस ने कर ली है. 49 वर्षीय महिला भोटिया पड़ाव की रहने वाली थी. पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में जुट गई है.

दवाई लेने की बात कहकर घर से निकली थी महिला: बताया जा रहा है कि महिला दोपहर करीब 12.30 बजे दवाई लेने अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकली थीं काफी देर तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसी बीच महिला के बेटे को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि महिला को दमुवाढूंगा की ओर जाते देखा गया है.

बेहोशी की हालत में मिली महिला: सूचना पर पुलिस और परिजनों ने संयुक्त रूप से तलाश शुरू की. बीते देर शाम दमुवाढूंगा जंगल के पास महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसे तुरंत नैनीताल रोड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में डॉक्टर ने विषाक्त पदार्थ के सेवन की आशंका जताई है. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: एसओ काठगोदाम विमल मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. घटना के बाद से परिवार में कोहरा मचा हुआ है.