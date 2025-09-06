ETV Bharat / state

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला लापता महिला का शव, पड़ताल में जुटी पुलिस

पुलिस ने लापता महिला को बेहोशी की हालत में बरामद कर हॉस्पिटल में भर्ती किया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Haldwani woman body
कॉन्सेप्ट इमेज (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 8:27 AM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र जंगल में बीती देर शाम एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने महिला का शव दमुवाढूंगा के जंगल से बरामद किया है. मृतक की पहचान पुलिस ने कर ली है. 49 वर्षीय महिला भोटिया पड़ाव की रहने वाली थी. पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में जुट गई है.

दवाई लेने की बात कहकर घर से निकली थी महिला: बताया जा रहा है कि महिला दोपहर करीब 12.30 बजे दवाई लेने अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकली थीं काफी देर तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसी बीच महिला के बेटे को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि महिला को दमुवाढूंगा की ओर जाते देखा गया है.

बेहोशी की हालत में मिली महिला: सूचना पर पुलिस और परिजनों ने संयुक्त रूप से तलाश शुरू की. बीते देर शाम दमुवाढूंगा जंगल के पास महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसे तुरंत नैनीताल रोड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में डॉक्टर ने विषाक्त पदार्थ के सेवन की आशंका जताई है. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: एसओ काठगोदाम विमल मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. घटना के बाद से परिवार में कोहरा मचा हुआ है.

युवक घर से लापता: चोरगलिया थाना क्षेत्र से एक युवक लापता हो गया.परिजनों की तहरीर पुलिस ने युवक की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार चोरगलियां थाना क्षेत्र के तल्ला आमखेड़ा निवासी हंसी देवी ने शुक्रवार को तहरीर देकर बताया कि उसके पति दिनेश चंद्र 16 अगस्त को घर से निकले थे, इसके बाद से वह वापस नहीं लौटे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: अगले दिन फोन पर बात की तो उनके पति ने अब घर नहीं आने की बात कही है. परिवार ने किसी अनहोनी का अंदेशा जताया है. परिवार ने शीघ्र पुलिस से दिनेश चंद्र को खोजने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में गुमशुदगी दर्ज कर दिनेश की तलाश शुरू कर दी गई है. मोबाइल की सर्विलांस की जांच की जा रही है.

पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

NAINITAL LATEST NEWSHALDWANI WOMAN BODYHALDWANI CRIME NEWSहल्द्वानी महिला का शव मिलाMISSING WOMAN BODY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.