ETV Bharat / state

बेटे ने किया श्राद्ध... पत्नी ने उतार दिया मंगलसूत्र, बिहार में 15 साल बाद घर लौटा 'मृत' शख्स!

मोतिहारी में 15 साल बाद एक शख्स घर लौट आया है. अंतिम संस्कार कर चुके परिजन, चौथे श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे. पढ़ें खबर.

Missing person Of Motihari
मोतिहारी का नगीना सहनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2025 at 12:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जिले के सुगौली प्रखंड के उतरीं छपरा बहास पंचायत के मेहवा गांव निवासी नगीना सहनी 15 साल बाद अपने घर लौट आया है. साल 2009 में कोलकाता के बाबू घाट पर गंगा स्नान के दौरान वे अपने परिजनों से बिछड़ गए थे. लंबे समय तक कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने उन्हें मृत मान लिया और गांव की परंपरा के अनुसार उनका श्राद्ध कर्म तक कर दिया था.

लंबी तलाश और अंतिम संस्कार: नगीना के परिवार ने उनकी खोज में 10 साल तक कोई कसर नहीं छोड़ी. नगीना के बेटे ने बताया कि हर संभव कोशिश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो निराश होकर गांव की परंपरा के अनुसार आटे का पुतला बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया. नगीना की पत्नी ने विधवा का जीवन स्वीकार कर लिया था. उनके दो बेटे और तीन बेटियां इस दुख के साथ जी रहे थे.

घर वापस आया मोतिहारी का नगीना सहनी (ETV Bharat)

"हमने 10 साल तक उनकी तलाश की. तलाश में असफल होने के बाद गांव की परंपरा के अनुसार आटे का पुतला बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया. मेरी मां ने विधवा का जीवन स्वीकार कर लिया था. उनके वापस आने से सभी बहुत खुश हैं."-नगीना सहनी का बेटा

जिगर रावल की समाजसेवा: नगीना की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब सिरोही, राजस्थान के स्वरूपगंज के समाजसेवी जिगर रावल को सड़क पर भटकते हुए मिले. जिगर ने उन्हें मानव सेवा आश्रम में आश्रय दिया. शुरुआत में नगीना अपना सही पता नहीं बता पाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने अपने गांव का विवरण दिया. जिगर, जो पहले सूरत में समाजसेवा करते थे, अब अपनी जन्मभूमि मारवाड़ में यह कार्य कर रहे हैं.

वीडियो कॉल से बदली कहानी: जिगर रावल की मदद से नगीना का उनके परिवार से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क हुआ. उस समय परिवार चौथे श्राद्ध की तैयारी कर रहा था. जब परिजनों को पता चला कि नगीना जीवित हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े. जिस व्यक्ति को वे मृत मान चुके थे, वह उनके सामने वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. यह पल परिवार के लिए बेहद खास था.

नगीना की मानसिक स्थिति: नगीना ने बताया कि कोलकाता के बाबू घाट पर परिजनों के साथ गए थे, लेकिन परिवार के लौट जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई. उन्हें लगता था कि परिजनों ने उन्हें छोड़ दिया. सड़क पर भटकते हुए वे जो कुछ मिलता, उसे गले में डाल लेते और लोगों को बताते कि उन्हें "1 लाख साल पहले" घर से भगा दिया गया. इस वजह से लोग उन्हें मानसिक विक्षिप्त समझते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे इस दुख से जूझ रहे थे.

Missing person Of Motihari
15 साल बाद परिवार से मिले नगीना सहनी (ETV Bharat)

"कोलकाता के बाबू घाट पर परिजनों के साथ गया था और परिवार वाले मुझे वहां छोड़कर वापस लौट गए. यह सोचकर मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई. हालत यह हो गई कि सड़क पर जो कुछ मिलता, उसे मैं अपने गले में डाल लेता था."-नगीना सहनी, लापता शख्स

आश्रम में लेने पहुंचे परिजन: जिगर रावल ने नगीना के परिजनों को ढूंढ निकाला और उन्हें सूचित किया. अगले ही दिन परिजन सिरोही जिले के स्वरूपगंज स्थित मानव सेवा आश्रम पहुंचे. नगीना को देखकर परिवार भावुक हो उठा और उसे लेकर तुरंत अपने गांव रवाना हो गए. इस मिलन ने 15 साल के दुख को पल भर में खुशी में बदल दिया.

जिगर रावल का मिशन: सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के जनापुर गांव के निवासी जिगर रावल ने इस मिशन की शुरुआत अकेले की थी. पिछले पांच महीनों में वे 10 बिछड़े लोगों को उनके परिवारों से मिलवा चुके हैं. उनका मानना है, "आओ किसी और के लिए जीते हैं." वे लोगों से अपील करते हैं कि वे मानव सेवा आश्रम में आकर बेसहारा लोगों का सहारा बनें और इस मिशन में उनका साथ दें.

गांव में उल्लास का माहौल: नगीना के घर लौटने की खबर फैलते ही पूरा मेहवा गांव उन्हें देखने उमड़ पड़ा. ग्रामीणों ने इसे ईश्वर की कृपा और चमत्कार माना. परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, और पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया. यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, और नगीना की वापसी को एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

जो बेटा 5 साल पहले हुआ था गायब वो महाकुंभ में मिला, जिस मां ने किया था श्राद्ध उसने गले लगाया

'तीन बार लौट कर घर चली गई, अब आराम से कुंभ स्नान करने जा रही हूं'

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGINA SAHNI OF MOTIHARIMAN RETURNED HOME AFTER 15 YEARSनगीना सहनीMOTIHARI NEWSMISSING PERSON OF MOTIHARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.