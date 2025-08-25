नारायणपुर: जिले की पुलिस ने सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा किया है. दरअसल, पुलिस गुम इंसान को लेकर विशेष अभियान चला रही है. इसी सिलसिले में थाना बेनूर क्षेत्र की रिपोर्ट से युवती की हत्या का खुलासा करीब डेढ़ साल बाद हुआ. दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी.
क्या है पूरा मामला: ग्राम उड़ीदगांव की रहने वाली मस्सी बाई सलाम ने 20 नवंबर 2024 को थाना बेनूर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी 27 साल की बेटी काम के सिलसिले में तमिलनाडु अक्सर जाती थी. 12 फरवरी 2024 को एक विवाह समारोह में शामिल होने वह गांव आई थी, इसके बाद से वह लापता है.
पुलिस जांच में सामने आई साजिश: पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि, पुलिस को जांच के दौरान पता चला उसी गांव के युवक नरशु वड्डे ने युवती की हत्या कर दी थी. साइबर सेल की मदद से आरोपी को सिद्दीपेट (तेलंगाना) से गिरफ्तार किया गया.
दुष्कर्म करने की कोशिश: पूछताछ में नरशु ने बताया कि शादी के कार्यक्रम के बाद शराब पीते समय उसने युवती पर जबरदस्ती संबंध बनाने का दबाव डाला. दुष्कर्म की कोशिश की और विरोध करने पर उसने गला दबाकर युवती की हत्या कर दी.
नाले में दफनाई लाश: आरोपी ने कबूल किया है कि उसने हत्या के बाद शव को पहले पैरा में छिपाया और फिर अपने दोस्त धनीराम वड्डे के साथ मिलकर नाले में दफना दिया.
वैज्ञानिक जांच से मिला पक्का सबूत: आरोपियों की निशानदेही पर मजिस्ट्रेट, वैज्ञानिक अधिकारी और मेडिकल टीम की मौजूदगी में शव निकाला गया. वहां से मानव कंकाल, लाल साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर, चूड़ी, और धागा बरामद हुआ, जिसे मृतका के परिजनों ने पहचान लिया.
आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए: गिरफ्तार दोनों आरोपी निवासी उड़ीदगांव, थाना बेनूर के हैं. नरशु वड्डे पिता दसमु वड्डे (उम्र 21 वर्ष) और धनीराम वड्डे पिता लखूराम वड्डे (उम्र 21 वर्ष) को जेल भेजा गया है.