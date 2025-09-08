रुद्रप्रयाग छेनागाड़ आपदा में अभी भी 9 लोग लापता, स्निफर डॉग्स की मदद से तलाश जारी
रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ मलबे में लापता चल रहे हैं नौ लोग, एनडीआरएफ टीम ने छेनागाड़ में किया सर्च ऑपरेशन, स्निफर डॉग्स कर रहे मदद
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के छेनागाड़ में आई आपदा के बाद लापता लोगों की खोजबीन जा रही है. अभी भी 9 लोग लापता चल रहे हैं. जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है. ऐसे में लापता लोगों की तलाश के लिए स्निफर डॉग्स यानी खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है. जहां एनडीआरएफ की टीम खोजी कुत्तों के साथ रेस्क्यू अभियान चला रही है. ताकि, मलबे में लापता लोगों को तलाशा जा सके.
28 अगस्त को अतिवृष्टि से छेनागाड़ बाजार हुआ था तबाह: गौर हो कि बीती 28 अगस्त को अतिवृष्टि से छेनागाड़ बाजार तबाह हो गया था. इतना ही नहीं तबाही इस कदर मची कि छेनागाड़ बाजार का अस्तित्व ही मिट गया था. अब वहां पर निशान के तौर पर एक मोटर पुल ही बचा है. बाकी चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है. छेनागाड़ में आई आपदा को 12 दिन का समय बीत गया है.
💢 छेनागाड़ आपदा : 11वें दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, लापता लोगों की तलाश में जुटी रही टीमें।— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) September 8, 2025
🟠लोक निर्माण विभाग द्वारा आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके छेनागाड़ मार्ग को दोबारा सुचारु करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। #Rescue pic.twitter.com/1kgcOdQufJ
आपदा में लापता 9 लोगों का अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और खोजी कुत्तों की मदद ली है. सोमवार यानी 8 सितंबर को खोजी कुत्तों के साथ पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने मलबे को साफ किया.
मलबे को साफ करने के बाद लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है. एनडीआरएफ कमांडेंट सुदेश कुमार के कुशल निर्देशन और सहायक कमांडेंट सुनील कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर संजय भट्ट इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं.
छेनागाड़ में सर्च अभियान निरन्तर जारी है.... pic.twitter.com/ok6S9bFr4F— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) September 8, 2025
सब इंस्पेक्टर संजय भट्ट ने बताया कि छेनागाड़ में अतिवृष्टि की घटना से पूरा बाजार मलबे में दब गया है. यहां आपदा ने तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 9 लोगों के लापता होने की सूचना है. उन्होंने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं.
मलबे हटाकर और खोजी कुत्तों की मदद से लापता लोगों की तलाश: इस आपदा में कई घर और अन्य ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं. बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि खोज अभियान के दौरान टीम ने मलबे को हटाकर और खोजी कुत्तों की मदद से लापता लोगों की तलाश की.
वहीं, एनडीआरएफ की टीम ने अपने प्रयासों में जीवन का पता लगाने वाले उपकरणों और स्निफर डॉग्स का उपयोग किया है, जो मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने में मदद करते हैं. हालांकि, अभी तक कोई नया सुराग नहीं मिला है, लेकिन खोज अभियान जारी है.
