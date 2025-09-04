ETV Bharat / state

पाकिस्तान बॉर्डर पर मजदूरी करती मिली बच्ची, विदिशा से दो साल पहले हो गई थी लापता - MISSING GIRL FOUND PAKISTAN BORDER

पुलिस को सूचना मिली थी कि गुमशुदा बच्ची को मजदूरी के नाम पर विभिन्न राज्यों में घुमाया जा रहा है. पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में छापेमारी कर नाबालिग को किया बरामद.

Missing girl found Pakistan border
विदिशा की लापता नाबालिग बरामद, आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 1:48 PM IST

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के शमसाबाद क्षेत्र से दो साल पहले गुम हुई 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को पुलिस ने राजस्थान के भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से बरामद किया है. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

दो साल पुरानी गुमशुदगी, ऑपरेशन मुस्कान में मिली सफलता

साल 2023 में शमसाबाद तहसील से अचानक एक किशोरी लापता हो गई. परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन लंबी अवधि तक लड़की का कोई ठोस सुराग नहीं मिला. विदिशा पुलिस ने 2025 में ऑपरेशन मुस्कान के तहत जब जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाया, तब मामले की परतें खुलीं. पुलिस को सूचना मिली कि गुम हुई बच्ची को मजदूरी के नाम पर विभिन्न राज्यों में घुमाया जा रहा है. इसी कड़ी में जब पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में छापेमारी की, तो नाबालिग को भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक मजदूरी करते हुए बरामद कर लिया गया.

एएसपी विदिशा डॉ. प्रशांत चौबे (ETV Bharat)

मजदूरी के नाम पर यौन शोषण

जांच में सामने आया कि बच्ची को सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में ले जाया गया, जहां उससे जबरन मजदूरी कराई गई. इतना ही नहीं, इस दौरान उसके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ. मामला केवल अपहरण का नहीं बल्कि सुनियोजित मानव तस्करी और यौन अपराध का है.

आरोपी की पहचान और साजिश

विदिशा पुलिस ने इस मामले में आरोपी विशाल अहिरवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बच्ची को टनल प्रोजेक्ट में काम दिलाने के बहाने बॉर्डर तक पहुंचाया. लेकिन पड़ताल से यह साफ हो रहा है कि यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जो गरीब बच्चियों को मजदूरी के बहाने फंसाकर मानव तस्करी का शिकार बनाता है.

गिरोह के तार खंगाल रही पुलिस

एएसपी विदिशा डॉ. प्रशांत चौबे ने कहा "यह मामला बेहद गंभीर है. इसको लेकर शिकायत दो साल पहले दर्ज हुई थी. हमारी टीम ने लगातार जांच की और बच्ची को पाकिस्तान बॉर्डर से सुरक्षित बरामद किया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे-जैसे नए खुलासे होंगे, केस में और धाराएं जोड़ी जाएंगी."

