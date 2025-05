ETV Bharat / state

क्या इंदौर के कपल के साथ हो गई है अनहोनी? छठे दिन गहरी खाई में खोज कर रही शिलांग पुलिस - MISSING INDORE COUPLE IN SHILLONG

क्या इंदौर के कपल के साथ हो गई है अनहोनी? ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 8:03 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 8:34 PM IST 2 Min Read

इंदौर : शिलांग हनीमून मनाने गए इंदौर के कपल का छठे दिन भी सुराग नहीं है. राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए शिलांग गए थे लेकिन आज दोनों को गायब हुए 6 दिन से अधिक समय बीत चुका है. शिलांग पुलिस के साथ ही इंदौर पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है और अलग-अलग तरह से उनकी तलाश की जा रही है. इससे अब अनहोनी की आशंका बढ़ गई है. शिलांग पुलिस से अपडेट ले रही इंदौर पुलिस दरअसल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग से 30 किलोमीटर दूर ओयरा हिल्स पहुंचे थे. यहां से वे अचानक लापता हो गए. शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस को उनके लापता होने की जानकारी उनके परिजनों से लगी तो गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू हुई. वही इंदौर पुलिस भी लगातार शिलांग पुलिस से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क में बनी हुई है. हर दिन की अपडेट इंदौर के डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी द्वारा ली जा रही है.

गहरी खाई में सर्चिंग, कोई अनहोनी तो नहीं? कपल को लापता हुए 6 दिन बीत गए हैं. परिजनों ने शिलांग पुलिस से एक्टिव किराए पर देने वाले व्यक्ति और होटल संचालक पर संदेह जताया है. कपल का मोबाइल जहां पर मिला वहां भी शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है. शिलांग पुलिस तकरीबन 25 से अधिक जवानों के माध्यम से लगातार सर्च करने में जुटी हुई है. ये सर्चिंग हजारों फीट नीचे भी की जा रही है, जिससे अनहोनी की आशंका भी बनी हुई है. वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है. उन्होंने इस मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री से बातचीत की है. बताया जा रहा है कि जिस जगह से कपल गायब हुआ है वो बेहद खतरनाक इलाका है. यहां जंगली जानवर समेत कई तरह के खतरे हैं. यह भी पढ़ें - हनीमून कपल के लिए सीएम मोहन यादव भी सक्रिय, शिलांग में रहस्यमयी ढंग से गायब

इंदौर : शिलांग हनीमून मनाने गए इंदौर के कपल का छठे दिन भी सुराग नहीं है. राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए शिलांग गए थे लेकिन आज दोनों को गायब हुए 6 दिन से अधिक समय बीत चुका है. शिलांग पुलिस के साथ ही इंदौर पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है और अलग-अलग तरह से उनकी तलाश की जा रही है. इससे अब अनहोनी की आशंका बढ़ गई है. शिलांग पुलिस से अपडेट ले रही इंदौर पुलिस दरअसल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग से 30 किलोमीटर दूर ओयरा हिल्स पहुंचे थे. यहां से वे अचानक लापता हो गए. शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस को उनके लापता होने की जानकारी उनके परिजनों से लगी तो गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू हुई. वही इंदौर पुलिस भी लगातार शिलांग पुलिस से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क में बनी हुई है. हर दिन की अपडेट इंदौर के डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी द्वारा ली जा रही है. गहरी खाई में सर्चिंग, कोई अनहोनी तो नहीं? कपल को लापता हुए 6 दिन बीत गए हैं. परिजनों ने शिलांग पुलिस से एक्टिव किराए पर देने वाले व्यक्ति और होटल संचालक पर संदेह जताया है. कपल का मोबाइल जहां पर मिला वहां भी शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है. शिलांग पुलिस तकरीबन 25 से अधिक जवानों के माध्यम से लगातार सर्च करने में जुटी हुई है. ये सर्चिंग हजारों फीट नीचे भी की जा रही है, जिससे अनहोनी की आशंका भी बनी हुई है. वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है. उन्होंने इस मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री से बातचीत की है. बताया जा रहा है कि जिस जगह से कपल गायब हुआ है वो बेहद खतरनाक इलाका है. यहां जंगली जानवर समेत कई तरह के खतरे हैं. यह भी पढ़ें - हनीमून कपल के लिए सीएम मोहन यादव भी सक्रिय, शिलांग में रहस्यमयी ढंग से गायब

Last Updated : May 29, 2025 at 8:34 PM IST