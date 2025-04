ETV Bharat / state

मेरठ : भूनी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से रहस्यमयी ढंग से लापता छात्राओं को पुलिस ने बरामद कर लिया है. छात्राओं को परिजनों को सौंप दिया गया है. जिसके बाद छात्राओं के परिजनों ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किये हैं.

150 से अधिक सीसीटीवी किये गये चेक : पुलिस की मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के आस-पास व भूनी टोल प्लाजा से मेरठ शहर के हापुड़ अड्डे तक लगभग 150 से अधिक सीसीटीवी चेक किये गये थे. फुटेज में हापुड़ अड्डे के पास तीनों लड़कियों को देखा गया था. पुलिस का दावा है कि उनमें से एक छात्रा अपनी ताई के घर पर गई थी, जिसे बरामद कर पूछताछ की गई तो उसने बताया था कि वो दोनों लड़कियां अपनी मित्र के घर पर हैं. परिजनों के किया गया सुपुर्द : जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पुलिस जब परिजनों को साथ लेकर जयभीम नगर पहुंची तो दोनों लड़कियों को बरामद किया गया. पुलिस के मुताबिक, छात्राओं ने बताया कि उनके पास मोबाइल मिलने पर अध्यापक ने डांटा था व घरवालों को सूचना देने के डर से तीनों डर गई थीं. जिसके बाद वे तीनों वहां से भाग कर यहां आ गईं. साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं होने की बात भी कही. जिसके बाद तीनों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. टीचर जिद करके लाई थीं विद्यालय : एक छात्रा के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को टीचर जिद करके अभी कुछ दिन पहले ही आवासीय विद्यालय में लेकर आई थी, जबकि उनकी बेटी आना नहीं चाहती थी. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के बैग में मेकअप किट से लेकर लड़कियों के सजने संवरने का सारा सामान मिला, जिसे देखकर वह हैरान हैं. छात्राओं के मिलने से हालांकि उन्हें संतोष जरूर है. माता-पिता ने लगाये गंभीर आरोप : एक छात्रा के माता-पिता का आरोप तो और भी गंभीर है. उनका आरोप है कि विद्यालय में वहां के स्टाफ के द्वारा कुछ गलत गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, ऐसा उन्हें अंदेशा है. एक छात्रा के माता पिता ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि उनके यहां घर में भी कोई सौंदर्य प्रसाधन कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन उनकी बेटी का जो बैग वहां उसके रूम में मिला. उसमें कई परफ्यूम, तमाम मेकअप किट समेत महिलाओं के सजने संवरने के सामान के मिलने का क्या मतलब?

वार्डन और टीचर पर लगाया आरोप : छात्राओं के परिजनों का आरोप यह भी है कि वहां कुछ गलत गतिविधि होती है. साथ ही एक छात्रा की मां का आरोप है कि आवासीय विद्यालय में उनकी बेटी से बच्चे खिलाने, कपड़े धुलवाने, झाडू-पोछा आदि भी कराया जाता था, जिस वजह से उनकी बेटी घर में रह रही थी. फिलहाल छात्राओं के परिजन मुखर होकर आवासीय विद्यालय की वार्डन और टीचर पर कई और भी आरोप लगा रहे हैं.

वार्डन और टीचर की सेवा समाप्त : बहरहाल, इस मामले में अब तक प्रशासन ने भी वार्डन और टीचर की सेवा समाप्त कर दी है. वहीं और भी कई एक्शन लिए हैं, लेकिन छात्राओं के परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी बालिकाओं का प्रकरण सामने आने के बाद अब जो कुछ वहां चल रहा है, ऐसी पुनरावृति न हो. बता दें कि राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मिनाक्षी भराला इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट शासन को देने वाली हैं.



3 अप्रैल को तीन छात्राएं हुईं थीं लापता : मेरठ के थाना सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भूनी से तीन छात्राएं बीते 3 अप्रैल को लापता हो गई थीं. पुलिस ने उन्हें बीते देर रात को खोज निकाला था. पुलिस का दावा है कि तीनों छात्राएं बिना बताए चली गईं थीं. जिसको लेकर प्रभारी वार्डन ने तहरीर दी थी, जिसके बाद तहरीर के आधार पर थाना सरूरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पुलिस की कई टीमें बनाई गईं थीं. वहीं, इस मामले को लेकर एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि बच्चियों की सकुशल वापसी हो गई है. 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.







