बच्चों की फोटो दिखाकर खरीददार से लेते थे एडवांस; फिर गैंग करता था किडनैप, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मिला बच्चा - MISSING CHILDREN FOUND IN VIJAYWADA

हाथरस और आंध्रप्रदेश के दंपती गिरफ्तार ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 4:29 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 4:46 PM IST 2 Min Read

हाथरस: हाथरस जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र से गायब हुए एक 4 साल के बच्चे कविश को पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गुरुवार को बरामद कर लिया. इस मामले में 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किये गये हैं. यह एक अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह है. यह गिरोह बच्चों को अगवा कर उन्हें अलग-अलग राज्यों में बेचता था. एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि 9 मई 2025 को कोतवाली नगर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 4 साल का नाती कविश शाम को घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया. जानकारी देते पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा (Video Credit- ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने एएसपी अशोक कुमार और सीओ योगेन्द्र कृष्ण नारायण की निगरानी में 4 टीमें बनाईं. इसके साथ ही एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली और सोशल मीडिया की मदद से जानकारी जुटाई. जांच में पता चला कि बच्चे को लेकर अपहरणकर्ता मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र होते हुए विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) पहुंच चुके हैं. पुलिस टीम ने वहां जाकर चार अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा अपहरणकर्ताओ में मोनू पाठक पुत्र विष्णु पाठक, नेहा पाठक पत्नी मोनू पाठक निवासी हाथरस, मैद्दी पाटला राघवेंद्र पुत्र मैद्दी पाटला सत्यनारायण, सुब्बा लक्ष्मी पत्नी मैद्दी पाटला राघवेंद्र निवासी जनपद कडप्पा आंध्र प्रदेश को विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया. बच्चे को पुलिस ने घर पहुंचाया (Photo Credit- ETV Bharat) मासूम कविश को सकुशल बरामद कर लिया. आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए गये हैं. उन्होंने बताया कि इस गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि उनके गैंग में 12 सदस्य हैं. ये लोग 8 बच्चों की खरीद-फरोख्त कर चुके थे. सभी आरोपियों को विजयवाड़ा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर हाथरस लाया गया है. ये मानव तस्करों का गिरोह है. ये अपने इलाकों के बच्चों की फोटो खरीददारों को दिखाते थे. अगर खरीददार को बच्चे की फोटो पसंद आ जाती थी, तो बच्चे का अपहरण करके बेच देते थे. पकड़े गए चार लोगों में एक दंपती हाथरस का है, वहीं दूसरा दंपती आंध्र प्रदेश का रहने वाला है. पुलिस ने बच्चे को माता पिता को सौंप दिया. ये भी पढ़ें- गोंडा में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या; गोरखपुर में युवक को घर से बुलाकर मार डाला, दोस्तों ने ही किया कांड

Last Updated : May 15, 2025 at 4:46 PM IST