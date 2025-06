ETV Bharat / state

नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड के ताज से चूकीं, कोटावासी बोले- हमें नाज है अपने दम पर विश्व पटल पर पहुंचाया कोटा का नाम - MISS WORLD 2025

नंदिनी गुप्ता ने किया कोटा का नाम ऊंचा ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 1, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 9:34 AM IST 3 Min Read

कोटा. नंदिनी गुप्ता कोटा की बेटी है, साल 2023 में मिस इंडिया चुनी गई और उसके बाद मिस वर्ल्ड के लिए भारत की तरफ से वह प्रतिभागी थीं. नंदिनी ने इस प्रतियोगिता में अपनी जबरदस्त मेहनत और टैलेंट का प्रदर्शन किया, जिससे वह मिस वर्ल्ड के टॉप 20 में जगह बनाने में सफल रही. हालांकि, वह फाइनल टॉप 8 में नहीं पहुंच पाई, लेकिन कोटा के लोग अब भी उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं. उन्होंने अपनी प्रतिभा से ना केवल कोटा का बल्कि पूरे भारत का नाम विदेशों में भी रोशन किया है. हर साल कोटा को शिक्षा और कोचिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन नंदिनी ने मिस इंडिया बनकर शहर को एक नया पहचान दिलाई. 120 सुंदरियों के बीच वह टॉप 20 में शामिल हुई और पूरे प्रतियोगिता के दौरान अपनी अद्वितीय प्रतिभा का लोहा मनवाया. श्रीसराफा बोर्ड कोटा के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल 'विचित्र' ने कहा, "नंदिनी ने कोटा जैसे छोटे शहर से निकलकर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने जज्बे और मेहनत का उदाहरण पेश किया. उनका सफर प्रेरणादायक है और हमें उन पर गर्व है." उन्होंने यह भी बताया कि नंदिनी के परिवार के सदस्य भी इस समय हैदराबाद में हैं, लेकिन कोटा लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा. इसे भी पढ़ें:मिस वर्ल्ड 2025 : कोटा की नंदिनी गुप्ता हैं फुल देसी, ट्रैक्टर चलाने का शौक और पसंद है चूल्हे की रोटी

सुरेंद्र गोयल विचित्र का कहना है कि नंदिनी गुप्ता ने कोटा जैस छोटे शहर से निकलकर मिस वर्ल्ड कंपटीशन में पहुंचकर अपनी तैयारी और जज्बे को दिखा दिया था. मध्यमवर्गीय व किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली नंदिनी बचपन से ही ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया की तरफ आकर्षित थी. उनके परिवार, पारिवारिक मित्र व शुभचिंतकों ने भी उनके इस सपने में मदद की. नंदिनी गुप्ता अपने ही दम और मेहनत से कोटा जैसे शहर से निकलकर विश्व सुंदरियों की प्रतियोगिता में पहुंच गई, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया. हमें नंदनी गुप्ता पर नाज है.जब नंदिनी कोटा आएंगी, तब जोर शोर से उनका स्वागत किया जाएगा. ग्लैमर की इस दुनिया में नंदिनी गुप्ता और आगे बढ़े और अपना नाम ऊंचा करें. इसे भी पढ़ें: थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंग्सरी बनीं मिस वर्ल्ड 2025, भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 में रहीं समाजसेवी नीता अग्रवाल ने कहा कि कोटावासी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड बनेगी, यह उम्मीद टूटी है, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट इस प्रतियोगिता में दिया है. कोटा ग्लेमर, फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में अभी पिछड़ा हुआ है. फिर भी नंदिनी ने यहां से निकल अपनी धाक इंडस्ट्री में जमा दी है. उन्होंने कोटा को ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया में पहचान दिलाई है. सबको उम्मीद थी कि मिस वर्ल्ड का ताज उनके सिर पर हो, लेकिन इस प्रतियोगिता में पहुंचना ही सबके लिए गर्व की बात है. इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही नंदिनी गुप्ता को चीयर करने के लिए उनके पिता सुमित गुप्ता, मां रेखा गुप्ता और बहन अनन्या गुप्ता सहित अन्य परिजन पहुंचे थे.

Last Updated : June 1, 2025 at 9:34 AM IST