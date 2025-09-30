ETV Bharat / state

मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर ने जानी हाथियों की पीड़ा, बोलीं- दिल दहल उठा

मथुरा स्थित चुरमुरा में वाइल्डलाइफ एसओएस के हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र पहुंचीं.

मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर प्रतिनिधिमंडल के साथ.
मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर प्रतिनिधिमंडल के साथ.
Published : September 30, 2025 at 9:14 AM IST

आगरा/मथुरा: मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन-2025 डेनिएल लैटिमर सोमवार को वाइल्डलाइफ एसओएस के हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र पहुंची. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हाथी अस्पताल परिसर का दौरा किया. उनकी यात्रा का उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा पर वैश्विक जागरूकता फैलाना और संकटग्रस्त हाथियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वाइल्डलाइफ एसओएस के उत्कृष्ट कार्यों को उजागर करना है.

मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर.
मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर.

बता दें कि, लंदन की रचनात्मक उद्यमी और फोटोग्राफर डैनियल लैटिमर 2025 की मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन हैं. लैटिमर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वाइल्डलाइफ एसओएस हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र आगरा-मथुरा स्थित गांव चुरमुरा पहुंचीं. उनकी भारत यात्रा की वजह एशियाई हाथियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना है. प्रतिनिधिमंडल में मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन की प्रथम उपविजेता लुइसा बर्टन, मिस वेल्स-2025 हेलेना हॉक, मिस इंटरनेशनल यूके-2025 सोफी वालेस, मिस ग्रेट ब्रिटेन-2024 एवा मॉर्गन और मिस अर्थ वेल्स-2025 एबिगेल वुड जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल रहीं.

मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर प्रतिनिधिमंडल के साथ.
मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर प्रतिनिधिमंडल के साथ.

वाइल्डलाइफ एसओएस के सह-संस्थापक और सीईओ, कार्तिक सत्यनारायण ने बताया कि इंटरनेशनल ग्रुप ने वाइल्डलाइफ एसओएस के पशु चिकित्सकों और हाथियों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के साथ बातचीत की. उनसे चुनौतियों जानीं. उन्होंने हाथियों के कभी सड़कों पर भीख मांगने, सर्कस में प्रदर्शन करने या पर्यटन उद्योग में शोषण सहने की पूरी कहानी जानी. वाइल्डलाइफ एसओएस ने 50 से ज़्यादा ऐसे हाथियों को बचाने और उन्हें अत्याधुनक चिकित्सा सुविधाओं व समर्पित देखभाल के जरिए जीवन जीने का एक नया मौका दिया है.

मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर प्रतिनिधिमंडल के साथ.
मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर प्रतिनिधिमंडल के साथ.

इसके अलावा, टीम को संस्था के “रिफ्यूज टू राइड” और 'बेगिंग एलीफैंट कैंपेन' जैसे अभियानों के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई. जिनका उद्देश्य पर्यटकों और लोगों के बीच हाथियों की सवारी के पीछे की काली सच्चाई और देश में भीख मांगने वाले हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर
मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर

डेनिएल लैटिमर ने कहा कि वाइल्डलाइफ एसओएस में मेरा दिन बेहतरीन याद रहा. मैंने हाथियों को देखा. उनका अतीत जाना. हाथियों की दयनीय स्थिति जानकार मेरा दिल दहल उठा. अब मुझे हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियों की बेहतर समझ है. वाइल्डलाइफ एसओएस का कार्य सराहनीय और अद्भुत है. मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज़्यादा लोग हाथियों की कहानियों के बारे में जानें और उनके साथ हो रही क्रूरता को खत्म करने के इस अभियान में शामिल हों.

वाइल्डलाइफ एसओएस की सह-संस्थापक और सचिव गीता शेषमणि ने बताया कि मिस यूनिवर्स 2025 प्रतिनिधिमंडल ने इस सच्चाई के बारे में जाना कि हाथियों को केवल कुछ मिनटों के मनोरंजन के लिए पर्यटकों की सवारी कराने में क्रूर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है. जबकि यह उनके लिए जीवनभर का दुख, पीड़ा और अत्याचार बन जाता है. अभियानों के बारे में जानकारी ली. इस दौरान एलीफ़ेंट प्रोजेक्ट-हेड कोऑर्डिनेटर शिवम राय ने बताया कि डेनिएल और उनकी साथी टाइटल होल्डर्स का हमारे साथ होना हाथियों की आवाज़ को दुनिया भर तक पहुंचाने और बदलाव की तत्काल आवश्यकता की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है.

