आगरा : मिस टीन इंटरनेशनल की 24 देशों की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने मंगलवार को ताज का दीदार किया. रॉयल गेट से ताजमहल की एक झलक पाकर वे खुशी से झूम उठीं. सभी ने अपने-अपने देश की भाषा में ताजमहल की खूबसूरती में कसीदे गढ़े. वाह ताज, इट्स ब्यूटीफुल जैसे शब्दों से उन्होंने ताज का बखान किया. सभी ने ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बताया.

सुंदरियों ने कहा कि इतनी सुंदर इमारत दुनिया में उन्होंने कहीं नहीं देखी. ताजमहल में 24 देशों की सुंदरियों ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई. सेल्फी खींची. 'मिस टीन इंटरनेशनल' की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने ताजमहल में टूरिस्ट गाइड से मुगल बादशाह शाहजहां की प्रेम कहानी जानी. ताजमहल का इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे भी पूछा.

संदरियों ने गाइड से ताज का इतिहास जाना. (Photo Credit; Tourism Police)

ग्लैम आनंद ग्रुप के निदेशक निशांत आनंद ने बताया कि 'मिस टीन इंटरनेशनल' का ग्रैंड फिनाले जयपुर में 31 अगस्त को होना प्रस्तावित है. इसमें शामिल होने के लिए तमाम देशों की सुंदरियां भारत आईं हैं. फाइलिस्ट सुंदरियों ने मंगलवार की दोपहर ताजमहल को निहारा. सेंट्रल टैंक पर और डायना सीट पर खूब फोटोग्राफी कराई.

सुंदरियों ने ताज को करीब से निहारा. (Photo Credit; Tourism Police)





मिस यूनिवर्स इंडिया के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सर्वेश कश्यप ने बताया कि सुंदरियों ने टूरिस्ट गाइड से पूछा कि ताजमहल बनाए जाने की कहानी क्या है?, कितने दिन में ताजमहल बनकर तैयार हुआ?, कितने कारीगर ने काम किया? ताजमहल बनवाने में तब कितना खर्च आया था?.

वहीं ताजमहल में एक साथ सुंदरियों को देखकर पर्यटक भी उनकी ओर चल दिए. यह देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरा बनाकर ताजमहल घुमाया. पर्यटकों का सुंदरियों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

संदरियों ने कराई फोटोग्रॉफी (Photo Credit; Tourism Police)

कनाडा, बोत्सवाना, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिकन, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, मेक्सिको, नामीबिया, नीदरलैंड, पैरागुए, पेरू, फिलीपींस, प्यूर्टो रीको, रोमानिया, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे की सुंदरियों ने ताज देखा.

यह भी पढ़ें : 11 देशों की सुंदरियों ने देखा ताज; शाहजहां-मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में जाना, कहा- दिस इज रियल ब्यूटी