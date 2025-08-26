ETV Bharat / state

मिस टीन इंटरनेशनल; फाइनलिस्ट 24 देशों की सुंदरियों ने देखा ताजमहल, कहा- दुनिया में ऐसी इमारत कहीं नहीं - FINALIST BEAUTIES TAJ MAHAL TOUR

अपने-अपने देश की भाषा में ताजमहल की खूबसूरती का किया बखान, डायना सीट पर बैठकर जमकर खिंचवाईं तस्वीरें.

24 देशों की सुंदरियों ने देखा ताज.
24 देशों की सुंदरियों ने देखा ताज. (Photo Credit; Tourism Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 9:43 PM IST

2 Min Read

आगरा : मिस टीन इंटरनेशनल की 24 देशों की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने मंगलवार को ताज का दीदार किया. रॉयल गेट से ताजमहल की एक झलक पाकर वे खुशी से झूम उठीं. सभी ने अपने-अपने देश की भाषा में ताजमहल की खूबसूरती में कसीदे गढ़े. वाह ताज, इट्स ब्यूटीफुल जैसे शब्दों से उन्होंने ताज का बखान किया. सभी ने ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बताया.

सुंदरियों ने कहा कि इतनी सुंदर इमारत दुनिया में उन्होंने कहीं नहीं देखी. ताजमहल में 24 देशों की सुंदरियों ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई. सेल्फी खींची. 'मिस टीन इंटरनेशनल' की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने ताजमहल में टूरिस्ट गाइड से मुगल बादशाह शाहजहां की प्रेम कहानी जानी. ताजमहल का इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे भी पूछा.

संदरियों ने गाइड से ताज का इतिहास जाना.
संदरियों ने गाइड से ताज का इतिहास जाना. (Photo Credit; Tourism Police)

ग्लैम आनंद ग्रुप के निदेशक निशांत आनंद ने बताया कि 'मिस टीन इंटरनेशनल' का ग्रैंड फिनाले जयपुर में 31 अगस्त को होना प्रस्तावित है. इसमें शामिल होने के लिए तमाम देशों की सुंदरियां भारत आईं हैं. फाइलिस्ट सुंदरियों ने मंगलवार की दोपहर ताजमहल को निहारा. सेंट्रल टैंक पर और डायना सीट पर खूब फोटोग्राफी कराई.

सुंदरियों ने ताज को करीब से निहारा.
सुंदरियों ने ताज को करीब से निहारा. (Photo Credit; Tourism Police)



मिस यूनिवर्स इंडिया के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सर्वेश कश्यप ने बताया कि सुंदरियों ने टूरिस्ट गाइड से पूछा कि ताजमहल बनाए जाने की कहानी क्या है?, कितने दिन में ताजमहल बनकर तैयार हुआ?, कितने कारीगर ने काम किया? ताजमहल बनवाने में तब कितना खर्च आया था?.

वहीं ताजमहल में एक साथ सुंदरियों को देखकर पर्यटक भी उनकी ओर चल दिए. यह देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरा बनाकर ताजमहल घुमाया. पर्यटकों का सुंदरियों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

संदरियों ने कराई फोटोग्रॉफी
संदरियों ने कराई फोटोग्रॉफी (Photo Credit; Tourism Police)

कनाडा, बोत्सवाना, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिकन, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, मेक्सिको, नामीबिया, नीदरलैंड, पैरागुए, पेरू, फिलीपींस, प्यूर्टो रीको, रोमानिया, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे की सुंदरियों ने ताज देखा.

यह भी पढ़ें : 11 देशों की सुंदरियों ने देखा ताज; शाहजहां-मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में जाना, कहा- दिस इज रियल ब्यूटी

आगरा : मिस टीन इंटरनेशनल की 24 देशों की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने मंगलवार को ताज का दीदार किया. रॉयल गेट से ताजमहल की एक झलक पाकर वे खुशी से झूम उठीं. सभी ने अपने-अपने देश की भाषा में ताजमहल की खूबसूरती में कसीदे गढ़े. वाह ताज, इट्स ब्यूटीफुल जैसे शब्दों से उन्होंने ताज का बखान किया. सभी ने ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बताया.

सुंदरियों ने कहा कि इतनी सुंदर इमारत दुनिया में उन्होंने कहीं नहीं देखी. ताजमहल में 24 देशों की सुंदरियों ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई. सेल्फी खींची. 'मिस टीन इंटरनेशनल' की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने ताजमहल में टूरिस्ट गाइड से मुगल बादशाह शाहजहां की प्रेम कहानी जानी. ताजमहल का इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे भी पूछा.

संदरियों ने गाइड से ताज का इतिहास जाना.
संदरियों ने गाइड से ताज का इतिहास जाना. (Photo Credit; Tourism Police)

ग्लैम आनंद ग्रुप के निदेशक निशांत आनंद ने बताया कि 'मिस टीन इंटरनेशनल' का ग्रैंड फिनाले जयपुर में 31 अगस्त को होना प्रस्तावित है. इसमें शामिल होने के लिए तमाम देशों की सुंदरियां भारत आईं हैं. फाइलिस्ट सुंदरियों ने मंगलवार की दोपहर ताजमहल को निहारा. सेंट्रल टैंक पर और डायना सीट पर खूब फोटोग्राफी कराई.

सुंदरियों ने ताज को करीब से निहारा.
सुंदरियों ने ताज को करीब से निहारा. (Photo Credit; Tourism Police)



मिस यूनिवर्स इंडिया के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सर्वेश कश्यप ने बताया कि सुंदरियों ने टूरिस्ट गाइड से पूछा कि ताजमहल बनाए जाने की कहानी क्या है?, कितने दिन में ताजमहल बनकर तैयार हुआ?, कितने कारीगर ने काम किया? ताजमहल बनवाने में तब कितना खर्च आया था?.

वहीं ताजमहल में एक साथ सुंदरियों को देखकर पर्यटक भी उनकी ओर चल दिए. यह देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरा बनाकर ताजमहल घुमाया. पर्यटकों का सुंदरियों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

संदरियों ने कराई फोटोग्रॉफी
संदरियों ने कराई फोटोग्रॉफी (Photo Credit; Tourism Police)

कनाडा, बोत्सवाना, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिकन, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, मेक्सिको, नामीबिया, नीदरलैंड, पैरागुए, पेरू, फिलीपींस, प्यूर्टो रीको, रोमानिया, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे की सुंदरियों ने ताज देखा.

यह भी पढ़ें : 11 देशों की सुंदरियों ने देखा ताज; शाहजहां-मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में जाना, कहा- दिस इज रियल ब्यूटी

For All Latest Updates

TAGGED:

MISS TEEN INTERNATIONAL24 COUNTRIES BEAUTIES IN AGRABEAUTIES LEARNED TAJ MAHAL HISTORYमिस टीन इंटरनेशनल फाइनलिस्ट ताजFINALIST BEAUTIES TAJ MAHAL TOUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

लखनऊ से मेरठ की दूरी सिर्फ 5 घंटे में होगी तय, गंगा एक्सप्रेसवे का काम 92 फीसदी पूरा, जानिए कब से कर सकेंगे सफर?

लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला; सीएम योगी ने एस्ट्रोनॉट के नाम से छात्रवृत्रि योजना शुरू करने की घोषणा, शुभांशु ने यूपी सरकार की एस्ट्रो लैब्स पहल को सराहा

UP का सबसे बड़ा रोजगार मेला आज से; 50 हजार नौकरियां, यूएई, जापान और जर्मनी में काम करने का मौका, जानिए सैलरी-तिथि और रजिस्ट्रेशन का तरीका

गणेश प्रतिमाएं कितने दिन में बनती, कितना खर्च आता?, जानिए कानपुर के मूर्तिकार की जुबानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.