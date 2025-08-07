Essay Contest 2025

11 देशों की सुंदरियों ने देखा ताज; शाहजहां-मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में जाना, कहा- दिस इज रियल ब्यूटी - BEAUTY PAGEANT TAJ MAHAL TOUR

मिस टीन अर्थ 2025 की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने 2 घंटे तक निहारा ताज, जमकर ली सेल्फी, वीडियो-फोटो भी शूट कराए.

11 देशों की सुंदरियों ने देखा ताजमहल.
11 देशों की सुंदरियों ने देखा ताजमहल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 10:53 PM IST

आगरा : मोहब्बत की निशानी को देखने के लिए 11 देशों की सुंदरियां ताजमहल पहुंचीं. पर्यटक एकटक उन्हें निहारते रहे. सुंदरियों ने ताज के सामने अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा. मिस टीन अर्थ 2025 की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने 2 घंटे तक ताज का दीदार किया. अलग-अलग अंदाज में फोटो-वीडियो भी शूट कराए. जमकर सेल्फी भी ली. उन्होंने ताज की खूबसूरती की खूब तारीफ भी की.

सुंदरियों ने कहा कि विश्व भ्रमण में उन्होंने तमाम देशों की मशहूर ​इमारतें देखीं. मगर, ताजमहल जैसा कोई नहीं है. जिंदगी में एक बार हर व्यक्ति को ताजमहल जरूर देखना चाहिए. अब परिवार के संग ताजमहल का दीदार करने आएंगे.

इन देशों की सौंदर्य प्रतियोगियों ने देखा ताज : मिस टीन अर्थ 2025 की फाइनलिस्ट 11 देशों की सुंदरियां गुरुवार की दोपहर दो बजे ताजमहल पहुंचीं. इसमें भारत, स्पेन, मेक्सिको, फिलीपींस, नेपाल, नीदरलैंड, वियतनाम, कनाडा, कंबोडिया, क्यूबा और श्रीलंका की सौंदर्य प्रतियोगी (beauty pageant) शामिल थीं. ताजमहल की एक झलक देखते ही सभी खुशी से झूम उठीं. ताजमहल देखकर सभी के मुंह से निकला, वाह ताज, दिस इज रियल ब्यूटी.

सभी प्रतियोगियों ने रॉयल गेट पर पहले ताजमहल संग अलग-अलग अंदाज में सेल्फी लीं. तस्वीरें खिंचवाईं. इसके बाद टूरिस्ट गाइड और फोटोग्राफर के साथ सभी सुंदरियां सेंट्रल टैंक पर पहुंची. यहां डायना सीट पर 20 मिनट तक खूब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई. इस दौरान मौजूद पर्यटकों ने उन्हें घेर लिया. यह देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षा घेरे में ताजमहल घुमाया.

ताजमहल बनने के पीछे की कहानी जानी : ताजमहल विजिट के दौरान अधिकतर सुंदरियों ने टूरिस्ट गाइड से ताजमहल घूमने के दौरान ताजमहल के बनने के पीछे की कहानी जानी. सुंदरियों ने ताजमहल किसने और क्यों बनवाया था ?, ताजमहल बनाने में कितना खर्च आया था? ताजमहल का रख-रखाव कैसे किया जाता है?, ताजमहल में कौन-कौन से देश से पत्थर मंगवाए गए? मुमताज और शाहजहां की प्रेम की कहानी क्या है ? आदि प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया. ताजमहल की पच्चीकारी के बारे में भी सवाल पूछे.

शाहजहां-मुमताज की कब्र भी देखी : सुंदरियों ने ताजमहल के मुख्य गुंबद में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की कब्र देखी. इस दौरान मिस टीन इंटनेशनल-2025 दिव्या वाधवा, मिस टीन मल्टीनेशनल- 2025 रुचि जाधव, मिस टीन यूनिवर्स इंडिया-2025 निरंजना तिवारी, मिस टीन दिवा- 2025 की फर्स्ट रनर अप आरना चतुर्वेदी और मिस यूनिवर्स इंडिया के विजेता निखिल आनंद भी मौजूद थे.

खास तरह का गाउन पहनकर पहुंचीं, फैंस का किया अभिवादन : ताजमहल विजिट के दौरान सभी प्रतियोगी खास तरह के गाउन पहनकर पहुंचीं. उनकी ड्रेस पर उनके देश के नाम लिखा था. उन्होंने सिर झुकाकर फैंस का अभिवादन किया. उन्होंने कहा कि ताज अपनी खूबसूरती और अद्भुत वास्तुकला के का दुनिया का सांतवां अजूबा है. यह बेहद खूबसूरत है. हम सबने बचपन में ताजमहल की खूबसूरती के बारे में खूब सुना था. अब जब कभी मौका मिला तो परिवार के साथ ताजमहल घूमने जरूर आएंगे.

कनाडा की मीशा, हरियाणा की खुशी बोलीं- ताज को देखना काफी अमेजिंग : मिस टीन अर्थ 2025 की फाइनलिस्ट खुशी यादव ने बताया कि मैं हरियाणा की हूं. मगर, अभी बेंगलुरु में परिवार के साथ रहती हूं. 10वीं की पढ़ाई कर रहीं हूं. मिस टीन अर्थ 2025 में इंडिया को रिप्रजेंट कर रहीं हूं. मैंने बचपन से ही ताजमहल के बारे में सुना है. यहां आकर जाना कि कैसे एक पति ने अपनी पत्नी के प्यार में इतनी सुंदर इमारत बनवा डाली. कनाडा की फाइनलिस्ट मीशा ने बताया कि मैं मूल रूप से भारत की हूं. मेरी मां जालंधर और पिता होशियारपुर से हैं. ताजमहल देखा. जब गाड़ियां नहीं चलती थीं, उस समय इतनी बड़ी इमारत के लिए संगमरमर कहां से और कैसे आया था, यह जानना वाकई में अमेजिंग रहा.

