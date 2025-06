ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के लिए क्राउन जीतना लक्ष्य, मिस ग्रैंड इंडिया 2025 में नंदिनी शर्मा बिखेरेंगी जलवा - MISS GRAND INDIA 2025

मिस ग्रैंड इंडिया 2025 में नंदिनी शर्मा बिखेरेंगी जलवा ( ETV Bharat )

Published : June 29, 2025 at 12:04 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 12:12 AM IST

भोपाल: ''हर लड़की का एक सपना होता है कि वह कुछ करे और बड़ा मुकाम हासिल करे. मैं भी एक नार्मल लड़की हूं, मैं भी चाहती हूं कि अपने सपने पूरे करुं और और लोगों को बता सकूं कि मैं क्या हूं.'' यह कहना है मिस ग्रैंड इंडिया 2025 की प्रतिभागी नंदिनी शर्मा का, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं. वह 13 जुलाई को दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी. क्राउन एक अकेली लड़की नहीं जीतती

भोपाल में शनिवार को एक पत्रकारवार्ता के दौरान नंदिनी शर्मा ने कहा कि, ''मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूं. लेकिन यदि किसी भी बेटी के सपने हो जहां वह उड़ान भरना चाहती है, तो उसे सपोर्ट मिलना चाहिए.'' नंदिनी ने कहा, ''जब बात क्राउन की आती है, तो यह एक अकेली लड़की नहीं जीतती है, यह क्राउन पूरे मध्य प्रदेश के लिए है. मैं चाहती हूं कि ये मिस ग्रैंड इंडिया 2025 का यह क्राउन मध्य प्रदेश जीते.'' उन लड़कियों की आवाज, जिनको दबाया गया

''मैं ब्राम्हण परिवार से आती हूं, लेकिन आपके सपने के बीच आपका बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए. मैं ब्राम्हण हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकती. मैंने अंतराष्ट्रीय स्तर पर जो अनुभव लिए हैं, उसी के आधार पर मिस ग्रैंड इंडिया में पहुंची हूं. मेरे यहां पहुंचने का एक और कारण यह था कि मैं हर उस लड़की की आवाज बन सकूं, जिसको दबाया गया हो.''

