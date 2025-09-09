ETV Bharat / state

देवघर सदर अस्पताल के जांच घर में रखे गए सैंपल सुरक्षित नहीं, जानें वजह

देवघर सदर अस्पताल के जांच घर में रखे गए सैंपल सुरक्षित नहीं हैं. विभाग और प्रशासन की अनदेखी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है.

Deoghar Sadar Hospital
देवघर का सदर अस्पताल. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: जिले की सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं. कभी मरीजों के इलाज में लापरवाही को कभी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर मरीजों और कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है. ऐसा ही एक मामला देवघर सदर अस्पताल में फिर से सामने आया है.

जांच घर की छत से टपकता है पानी

दरअसल, देवघर सदर अस्पताल के जांच घर (पैथोलॉजी लैब) में पानी टपकने से कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के दौरान कई बार जांच घर के कमरे के अंदर पानी घुस जाता है. जिससे जांच घर में रखे गए सैंपल के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है. साथ ही कर्मियों को लैब में बैठकर काम करने में परेशानी होती है.

जानकारी देते देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सिविल सर्जन का पक्ष

इस संबंध में देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने उपायुक्त और डीडीसी को जानकारी दी है. उनकी तरफ से सदर अस्पताल के जांच घर को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग को को पत्र भेजा जाएगा और उसके बाद फिर रिपेयरिंग का काम शुरू हो पाएगा.

सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि भवन की बनावट पुरानी हो चुकी है. इस कारण इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर उनकी तरफ से भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से वार्ता की गई थी. जिसमें यह कहा गया था कि इस भवन को फिर से तोड़कर बनाना होगा, ताकि नाली का पानी जांच घर के अंदर प्रवेश न कर सके.

गौरतलब है कि देवघर के सदर अस्पताल में सिर्फ शहर के ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भी इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन जिस तरह से वर्तमान में अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम है ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सैंपलों को सुरक्षित स्थान में रखवाया गया

देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने बताया कि वो अपनी तरफ से जांच घर की व्यवस्था को मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं. इसके अलावा वर्तमान में सैंपल को रखने के लिए सुरक्षित स्थान निर्धारित कर दिया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सदर अस्पताल के जांच घर की छत और फर्श की रिपयरिंग करा दी जाएगी, ताकि जांच घर में बारिश का गंदा पानी प्रवेश न कर सके.

ये भी पढ़ें-

देवघर सदर अस्पताल ने बनाया नया रिकॉर्ड, मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मामले में राज्यभर में दूसरा स्थान

देवघर सदर अस्पताल में जल्द मिलेगी ब्लड सेपरेटर यूनिट की सुविधा, बड़े शहर जाने से बच सकेंगे मरीज

देवघर सदर अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग की शुरुआत, सिर्फ क्रिटिकल मरीजों को मिलेगी सुविधा

देवघर में जल्द बनेगा आधुनिक ब्लड बैंक भवन, जिला प्रशासन ने फ्लोर प्लान किया तैयार

For All Latest Updates

TAGGED:

DEOGHAR SADAR HOSPITALRISK OF INFECTION IN SAMPLESSADAR HOSPITAL PATHOLOGY LABदेवघर सदर अस्पतालMISMANAGEMENT IN PATHOLOGY LAB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.