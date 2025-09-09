देवघर सदर अस्पताल के जांच घर में रखे गए सैंपल सुरक्षित नहीं, जानें वजह
देवघर सदर अस्पताल के जांच घर में रखे गए सैंपल सुरक्षित नहीं हैं. विभाग और प्रशासन की अनदेखी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है.
Published : September 9, 2025 at 5:31 PM IST
देवघर: जिले की सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं. कभी मरीजों के इलाज में लापरवाही को कभी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर मरीजों और कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है. ऐसा ही एक मामला देवघर सदर अस्पताल में फिर से सामने आया है.
जांच घर की छत से टपकता है पानी
दरअसल, देवघर सदर अस्पताल के जांच घर (पैथोलॉजी लैब) में पानी टपकने से कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के दौरान कई बार जांच घर के कमरे के अंदर पानी घुस जाता है. जिससे जांच घर में रखे गए सैंपल के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है. साथ ही कर्मियों को लैब में बैठकर काम करने में परेशानी होती है.
सिविल सर्जन का पक्ष
इस संबंध में देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने उपायुक्त और डीडीसी को जानकारी दी है. उनकी तरफ से सदर अस्पताल के जांच घर को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग को को पत्र भेजा जाएगा और उसके बाद फिर रिपेयरिंग का काम शुरू हो पाएगा.
सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि भवन की बनावट पुरानी हो चुकी है. इस कारण इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर उनकी तरफ से भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से वार्ता की गई थी. जिसमें यह कहा गया था कि इस भवन को फिर से तोड़कर बनाना होगा, ताकि नाली का पानी जांच घर के अंदर प्रवेश न कर सके.
गौरतलब है कि देवघर के सदर अस्पताल में सिर्फ शहर के ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भी इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन जिस तरह से वर्तमान में अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम है ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
सैंपलों को सुरक्षित स्थान में रखवाया गया
देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने बताया कि वो अपनी तरफ से जांच घर की व्यवस्था को मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं. इसके अलावा वर्तमान में सैंपल को रखने के लिए सुरक्षित स्थान निर्धारित कर दिया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सदर अस्पताल के जांच घर की छत और फर्श की रिपयरिंग करा दी जाएगी, ताकि जांच घर में बारिश का गंदा पानी प्रवेश न कर सके.
