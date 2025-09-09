ETV Bharat / state

देवघर सदर अस्पताल के जांच घर में रखे गए सैंपल सुरक्षित नहीं, जानें वजह

देवघर: जिले की सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं. कभी मरीजों के इलाज में लापरवाही को कभी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर मरीजों और कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है. ऐसा ही एक मामला देवघर सदर अस्पताल में फिर से सामने आया है.

जांच घर की छत से टपकता है पानी

दरअसल, देवघर सदर अस्पताल के जांच घर (पैथोलॉजी लैब) में पानी टपकने से कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के दौरान कई बार जांच घर के कमरे के अंदर पानी घुस जाता है. जिससे जांच घर में रखे गए सैंपल के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है. साथ ही कर्मियों को लैब में बैठकर काम करने में परेशानी होती है.

जानकारी देते देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सिविल सर्जन का पक्ष

इस संबंध में देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने उपायुक्त और डीडीसी को जानकारी दी है. उनकी तरफ से सदर अस्पताल के जांच घर को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग को को पत्र भेजा जाएगा और उसके बाद फिर रिपेयरिंग का काम शुरू हो पाएगा.

सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि भवन की बनावट पुरानी हो चुकी है. इस कारण इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर उनकी तरफ से भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से वार्ता की गई थी. जिसमें यह कहा गया था कि इस भवन को फिर से तोड़कर बनाना होगा, ताकि नाली का पानी जांच घर के अंदर प्रवेश न कर सके.