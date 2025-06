ETV Bharat / state

दुकान में घुसकर बदमाशों ने मचाया उत्पात, दी जान से मारने की धमकी - RUCKUS IN JHUNJHUNU

झुंझुनू में दुकान में तोड़फोड़ ( ETV Bharat Jhunjhunu )

Published : June 14, 2025

बुहाना (झुंझुनू) : हरियाणा सीमा से सटे पचेरी क्षेत्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. शुक्रवार देर रात्रि को पचेरी कला बाजार में नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान पर धावा बोलते हुए ताबड़तोड़ हमला कर दिया. पचेरी पुलिस थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित कर ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले से करीब एक माह पूर्व भी हरियाणा के गोद गांव के नामजद आरोपी ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी. इसकी शिकायत पुलिस को पहले ही दी जा चुकी थी. रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 2021 में भी उक्त दुकान में अपराधियों की ओर से वारदात की गई थी और आरोपी जेल की सजा भी काट चुके हैं.

Last Updated : June 14, 2025 at 10:31 AM IST