गार्ड को बंधक बनाकर ATM उखाड़ ले गए बदमाश, इलाके में हड़कंप

ATM उखाड़ ले गए बदमाश ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 12, 2025 at 12:06 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 12:20 PM IST 2 Min Read

​गांधीनगर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा स्कूल के सामने स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम बूथ को देर रात 2:55 बजे नकाबपोश लुटेरों ने निशाना बनाया. बदमाशों ने गार्ड बालकिशन शर्मा को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया. बदमाशों ने गार्ड के हाथ-पैर बांध दिए और उनके मुंह पर स्प्रे का छिड़काव किया, जिसके बाद वे एटीएम मशीन को उखाड़ ले गए. ​बताया जा रहा है कि काले रंग की स्कॉर्पियो में आए बदमाशो ने करीब 16 लाख 47 हजार रुपये की नगदी से भरे एटीएम को चंद मिनटों में उखाड़कर फरार हो गए. ​लूट की सूचना मिलते ही गांधीनगर थानाधिकारी और पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है. FSL की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके.

