ETV Bharat / state

गार्ड को बंधक बनाकर ATM उखाड़ ले गए बदमाश, इलाके में हड़कंप

गांधीनगर इलाके में बदमाशों ने एक एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए. एटीएम में 16 लाख रुपये थे.

ATM उखाड़ ले गए बदमाश
ATM उखाड़ ले गए बदमाश (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2025 at 12:06 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : शहर में फिर अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे. जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में बदमाशों ने ATM लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. 16 लाख रु से ज्यादा नगदी भरे ATM की मशीन को बदमाश उखाड़ ले गए. ​शुक्रवार को देर रात मार्बल सिटी के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर हड़कंप मच गया जब ATM मशीन लूट की घटना सामने आई.

गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना करीब रात्रि 2:55 पर हुई. गार्ड को बंधक बनाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया. बैंक प्रबंधन की जानकारी दी की एटीएम में करीब 16,47000 कैश थे. घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा CO सिटी आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ सहित पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस की टीमे इलाके में जगह-जगह नाकाबंदी लगाकर अपराधियों की धर पकड़ की कोशिश कर रही है.

इसे भी पढ़ें: डुप्लीकेट चाबी से एटीएम से निकालते थे पैसे, यूट्यूब से सीखा तरीका, रंगे हाथों पकड़ा

​गांधीनगर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा स्कूल के सामने स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम बूथ को देर रात 2:55 बजे नकाबपोश लुटेरों ने निशाना बनाया. बदमाशों ने गार्ड बालकिशन शर्मा को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया. बदमाशों ने गार्ड के हाथ-पैर बांध दिए और उनके मुंह पर स्प्रे का छिड़काव किया, जिसके बाद वे एटीएम मशीन को उखाड़ ले गए. ​बताया जा रहा है कि काले रंग की स्कॉर्पियो में आए बदमाशो ने करीब 16 लाख 47 हजार रुपये की नगदी से भरे एटीएम को चंद मिनटों में उखाड़कर फरार हो गए.

​लूट की सूचना मिलते ही गांधीनगर थानाधिकारी और पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है. FSL की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके.

Last Updated : September 12, 2025 at 12:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ATM लूट की बड़ी वारदातATM की मशीन उखाड़ ले गए बदमाशATM CHORIभरा था 16 लाख कैशATM LOOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

Gmail में आया नया ‘Purchases’ टैब, डिलीवरी ट्रैक करना अब और आसान

पुरानी कारों का फिटनेस टेस्ट होगा महंगा! वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.