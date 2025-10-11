अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती अधिवक्ता के सूने मकान में चोरी, 15 लाख की नकदी पार, सोने-चांदी के आभूषण भी ले गए
चित्तौड़गढ़ में एक अधिवक्ता के मकान में चोरों ने हाथ साफ किया है.
Published : October 11, 2025 at 3:32 PM IST
चित्तौड़गढ़ : शहर में शुक्रवार रात को चोरी की वारदात हुई है. वरिष्ठ अधिवक्ता के सूने मकान में घुसकर चोर 90 लाख से ज्यादा का माल पार कर ले गए. अधिवक्ता के पुत्र ने सदर थाने में भी रिपोर्ट दी है. पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना इलाके में स्थित आरएसईबी कॉलोनी में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार जैन का मकान है. करीब 10 दिन से अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण उदयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. ऐसे में परिवार के सदस्य भी उदयपुर ही थे. शुक्रवार रात को अज्ञात चोर मकान में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
अधिवक्ता के पुत्र अमन जैन ने रिपोर्ट में बताया कि शाम करीब 4 बजे पड़ोस में रहने वाली एक महिला मकान को देखकर गई थी तब ताले लगे हुए थे. रात को फोन कर एक रिश्तेदार को करीब 10 बजे मकान पर भेजा तो ताले टूटे हुए थे. इस पर उसने तत्काल परिवादी को सूचना दी. साथ ही सदर थाना पुलिस को सूचित किया. सदर थाना पुलिस रात को ही मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना किया है.
पिता के उपचार के लिए परिचित से लाए थे पैसे : अमन जैन ने बताया कि पिता की स्वास्थ्य खराब थी. इस कारण 10 दिन से उदयपुर के चिकित्सालय में भर्ती हैं. उन्हें दिखाने के लिए अहमदाबाद जाना है. इसके लिए परिचित से 15 लाख रुपए उधार लेकर आए थे, जो भी अलमारी में ही रखे थे. इसके अलावा 600 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं, जो अलमारी के एक बैग में रखे हुए थे. दूसरे कमरे में रखे नए कपड़े भी चोरी कर ले गए.
अंधेरे में डूबी कॉलोनी : आरएसईबी कॉलोनी निवासी संजय सोनी का आरोप है कि यह कॉलोनी उपेक्षा का शिकार है. यहां लाइट एवं पानी तक की व्यवस्था नहीं है. सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं. सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए नहीं हैं. कॉलोनी में तीन-चार माह से लगातार चोरी के मामले हो रहे हैं. इस संबंध में पुलिस की ओर से गश्त व्यवस्था नहीं की गई है. जिस मकान पर चोरी हुई है वह मकान पुलिस थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही स्थित है.