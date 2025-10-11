ETV Bharat / state

अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती अधिवक्ता के सूने मकान में चोरी, 15 लाख की नकदी पार, सोने-चांदी के आभूषण भी ले गए

अधिवक्ता के मकान में चोरी ( ETV Bharat Chittorgarh )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 11, 2025 at 3:32 PM IST 2 Min Read

चित्तौड़गढ़ : शहर में शुक्रवार रात को चोरी की वारदात हुई है. वरिष्ठ अधिवक्ता के सूने मकान में घुसकर चोर 90 लाख से ज्यादा का माल पार कर ले गए. अधिवक्ता के पुत्र ने सदर थाने में भी रिपोर्ट दी है. पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना इलाके में स्थित आरएसईबी कॉलोनी में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार जैन का मकान है. करीब 10 दिन से अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण उदयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. ऐसे में परिवार के सदस्य भी उदयपुर ही थे. शुक्रवार रात को अज्ञात चोर मकान में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया. अधिवक्ता के पुत्र अमन जैन ने रिपोर्ट में बताया कि शाम करीब 4 बजे पड़ोस में रहने वाली एक महिला मकान को देखकर गई थी तब ताले लगे हुए थे. रात को फोन कर एक रिश्तेदार को करीब 10 बजे मकान पर भेजा तो ताले टूटे हुए थे. इस पर उसने तत्काल परिवादी को सूचना दी. साथ ही सदर थाना पुलिस को सूचित किया. सदर थाना पुलिस रात को ही मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना किया है.