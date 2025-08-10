जींद: हरियाणा के जींद में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. स्कूटी सवार दो युवकों ने भाजपा नेता की पत्नी के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए. घर के पास ही वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं चेन झपटने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई.

स्नेचिंग कर आरोपी फरार

बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष नरवाना के मॉडल टाउन निवासी प्रमोद शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी सुमन शाम को सैर के लिए निकली थी. सैर करने के बाद सुमन वापस घर की तरफ लौट रही थी. 6 बजकर 22 मिनट पर सुमन गली में घर के नजदीक पहुंची तो गले में झटका लगा. जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक सोने की चेन लेकर भाग रहा था. वह उसके पीछे दौड़ी लेकिन आरोपी स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गया. स्नेचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई.

नरवाना बीजेपी उपाध्यक्ष की पत्नी की चेन तोड़कर फरार बदमाश (सीसीटीवी वीडियो)

लाल रंग की स्कूटी पर आए थे बदमाश

दरअसल, सीसीटीवी कैमरों में लाल रंग की स्कूटी पर दो युवक चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं. जब उनकी नजर सुमन के गले में सोने की चेन पर पड़ी तो स्कूटी पर ही दोनों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था. गली के मोड़ पर एक आरोपी ने स्कूटी रोक ली और दूसरा नीचे उतर कर सुमन के पीछे-पीछे चलने लगा. सुमन जैसे ही घर के नजदीक पहुंची तो पीछे से झपटा मार कर गले से सोने की चेन तोड़ ली और भाग गया. आगे स्कूटी सवार युवक पहले से ही स्कूटी को स्टार्ट कर के खड़ा था. आरोपी स्कूटी पर बैठते ही फरार हो गया. सुमन पीछे भी दौड़ी और शोर भी मचाया लेकिन तब तक स्कूटी सवार युवक वहां से फरार हो चुके थे.

पुलिस बोली - जल्द गिरफ्तार होंगे बदमाश

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. प्रमोद शर्मा ने बताया कि सोने की चेन लगभग डेढ़ तौला की थी. नरवाना शहर थाना प्रभारी और हुडा चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी SI चंदन सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली गई है. मामले की जांच की जा रही है. बीजेपी नेता प्रमोद शर्मा ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अलावा सरकार में भी ऊपर तक बात पहुंचाई गई है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

