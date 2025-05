ETV Bharat / state

यूपी-बिहार बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने दो युवक को मारी गोली, एक की मौत - MURDER IN CHANDAULI

बाइक सवार बदमाशों ने दो युवकों पर की फायरिंग. ( Etv Bharat )

Published : May 9, 2025 at 8:16 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 9:09 PM IST

चंदौलीः यूपी-बिहार बोर्डर पर शुक्रवार को दिनदहाड़े अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग से लोग दहशत में आ गए. बाइक सवार बदमाशों ने दो युवकों को गोली मार दी. वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार असलहा लहराते हुए फरार हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल लाया डॉक्टरों ने एक युवक तारकेश्वर पासवान (28) को मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे घायल कृष्णा पासवान (18)का इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही मौके परिजनों समेत लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. तारकेश्वर पासवान सैयदराज थाना क्षेत्र के भतीजा का रहने वाला था. जबकि घायल कृष्णा पासवान सादर कोतवाली क्षेत्र के झांसी का रहने वाला है. घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. फिलहाल कानून व्यवस्था के मद्देनजर पोस्टमार्टम हाउस पर भारी फोर्स मौजूद है. चिकित्साधिकारी चंद्रमणि सिंह ने बताया कि तारकेश्वर को सिर व पेट में गोली लगी है. जबकि घायल कृष्णा को पैर व हाथ में लगी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में ले जाया गया. वहीं जिला घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

