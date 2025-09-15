ETV Bharat / state

जोधपुर में प्रॉपर्टी व्यवसायी पर फायरिंग, बदला लेने के लिए किया हमला

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 15, 2025 at 11:08 AM IST 2 Min Read

जोधपुर : शहर के बाहरी इलाके में सोमवार सुबह एक प्रॉपर्टी व्यवसायी पर दो युवकों ने फायरिंग कर दी. इस घटना में व्यवसायी घायल हो गया. उसके पांव में गोली लगी है और उसका मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार चल रहा है. एडीसीपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना में शामिल एक आरोपी की पहचान हुई है. आरोपी अपनी गाड़ी घटना स्थल पर ही छोड़ कर भाग गए थे. उनकी तलाश की जा रही. घायल नाथूराम प्रजापत का उपचार चल रहा है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झालामंड क्षेत्र निवासी नाथूराम प्रजापत प्रॉपर्टी व्यवसायी है. उसका फिटकासनी निवासी रवि विश्नोई के साथ करीब चार महीने पहले झगड़ा हुआ था. इसका बदला लेने के लिए रवि तलाश में था. रविवार रात को रवि ने उसकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए थे. इसके बाद आपस में बहस हुई. इस पर रवि विश्नोई ने नाथूराम और उसके बेटों को सामने आने का चैलेंज दिया, जिसके चलते वे सोमवार सुबह झालामंड गांव से गौरा होटल के पास गए. यहां रवि और उसका साथी पहले से मौजूद थे. पढे़ं. फायरिंग के मुख्य आरोपी को स्ट्रेचर पर लेकर बाजार पहुंची पुलिस...लोग देखते रह गए