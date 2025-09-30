ETV Bharat / state

पहले युवक को घर से बुलाया, फिर पार्क में मारी गोली, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार में दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई. दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने का ये मामला हरिद्वार के कनखल थाना का है. वारदात सोमवार शाम की बताई जा रही है. इस वारदात के बाद इलाके के लोग काफी डरे हुए है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर इलाके में सोमवार शाम को कुछ लोगों ने एक युवक को पार्क बुलाया था. आरोप है कि वहीं पर उन लोगों ने युवक की गोली मार दी. गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. युवक के दोस्त ही उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: मामले की जानकारी मिलते ही कनखल थाने से पुलिस और युवक के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे. पुलिस ने भी प्राथमिक जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तार के लिए इधर-उधर हाथ पैर मार रही है, लेकिन अभी कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया.

घर से बुलाकर मारी गोली: पुलिस ने बताया कि मृतक युवक का नाम सुमित चौधरी है. सोमवार को सुमित चौधरी घर पर ही बैठा हुआ था, तभी कुछ लोगों ने सुमित चौधरी को घर के पास ही स्थित पार्क में बुलाया. आरोप है कि वहीं पार्क में ही सुमित चौधरी को गोली मारी गई.