ETV Bharat / state

बलिया में लूट का विरोध करने पर सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या; लखनऊ में पैसों के विवाद पर फायरिंग

बलिया में लूट का विरोध करने पर सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 17, 2025 at 9:55 AM IST 4 Min Read

बलिया/लखनऊ: बलिया जिले में नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी. थाने से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने सरकारी शिक्षक और उनके साथ बाइक पर बैठी महिला टीचर के गले की चेन लूटी. जब शिक्षक ने विरोध किया, तो बदमाशों ने गोली मार दी. यह घटना बलिया के उभांव थाना क्षेत्र की है. वहीं, लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने पैसों के लेनदेन में युवक को गोली मार दी, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. यह घटना गुडंबा थाना क्षेत्र की है. पहले जानें बलिया में लूट और हत्या कैसे हुई: उभांव थाना क्षेत्र मे दो जगहों से हुई लूट की घटना से हडकंप मच गया है. बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े शिक्षक देवेंद्र यादव और उनके साथ शिक्षिका के गले से थाने से कुछ ही दूरी पर चेन लूटी. विरोध करने पर गोली भी मार दिया, जिससे घायल शिक्षक देवेंद्र यादव को वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. बदमाशों ने एक घंटे के अंदर ही आगे चलकर एक और महिला की चेन लूट ली. जानकारी होने पर भारी संख्या में पुलिस बल, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ स्वाट टीम पहुंची और जिले बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया गया. ताबड़तोड़ लूट से बलिया में हड़कंप: बलिया पुलिस अधिक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि 112 पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है. मृतक देवरिया के एक कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे. वह विद्यालय से एक और शिक्षिका के साथ बाइक से आ रहे थे. वहां पहले से ही मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके बाइक पर बैठी महिला की गर्दन पर हाथ डाला, जिसका उन्होंने विरोध किया. इस पर बाइक पर सवार एक बदमाश ने गोली चला दी. मृतक का शव उनके आवास पर पहुंचाया गया है.