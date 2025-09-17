ETV Bharat / state

बलिया में लूट का विरोध करने पर सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या; लखनऊ में पैसों के विवाद पर फायरिंग

बलिया पुलिस अधिक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि 112 पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है.

बलिया में लूट का विरोध करने पर सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या.
बलिया में लूट का विरोध करने पर सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 9:55 AM IST

बलिया/लखनऊ: बलिया जिले में नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी. थाने से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने सरकारी शिक्षक और उनके साथ बाइक पर बैठी महिला टीचर के गले की चेन लूटी. जब शिक्षक ने विरोध किया, तो बदमाशों ने गोली मार दी. यह घटना बलिया के उभांव थाना क्षेत्र की है. वहीं, लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने पैसों के लेनदेन में युवक को गोली मार दी, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. यह घटना गुडंबा थाना क्षेत्र की है.

पहले जानें बलिया में लूट और हत्या कैसे हुई: उभांव थाना क्षेत्र मे दो जगहों से हुई लूट की घटना से हडकंप मच गया है. बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े शिक्षक देवेंद्र यादव और उनके साथ शिक्षिका के गले से थाने से कुछ ही दूरी पर चेन लूटी. विरोध करने पर गोली भी मार दिया, जिससे घायल शिक्षक देवेंद्र यादव को वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

बदमाशों ने एक घंटे के अंदर ही आगे चलकर एक और महिला की चेन लूट ली. जानकारी होने पर भारी संख्या में पुलिस बल, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ स्वाट टीम पहुंची और जिले बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया गया.

ताबड़तोड़ लूट से बलिया में हड़कंप: बलिया पुलिस अधिक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि 112 पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है. मृतक देवरिया के एक कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे. वह विद्यालय से एक और शिक्षिका के साथ बाइक से आ रहे थे.

वहां पहले से ही मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके बाइक पर बैठी महिला की गर्दन पर हाथ डाला, जिसका उन्होंने विरोध किया. इस पर बाइक पर सवार एक बदमाश ने गोली चला दी. मृतक का शव उनके आवास पर पहुंचाया गया है.

परिजनों ने किया हंगामा: मंगलवार की देर रात शिक्षक का शव उनके आवास पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने शव रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आक्रोश व्यक्त किया और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की. पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

लखनऊ में पैसों के विवाद पर फायरिंग.
लखनऊ में पैसों के विवाद पर फायरिंग.

अब जानिए लखनऊ में क्यों चली गोली: गुडंबा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हमलावरों ने एक युवक को पैसों के लेनदेन में गोली मार दी. गोली चलने की सूचना से मोहल्ले में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस और परिवारजनों की मदद से युवक को इलाज के लिए रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालात गंभीर देखकर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. वहां पर इलाज चल रहा है.

पुलिस उपायुक्त पूर्वी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना गुडंबा क्षेत्र के विवेकानंद पुरम, कल्याणपुर निवासी आसिफ गाजी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है. सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची. पता किया गया तो जमीन और पैसे के लेन-देन का विवाद सामने आया. आसिफ गाजी के बाएं कंधे पर गोली लगी है, जिसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है.

गुडंबा थाना प्रभारी प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों द्वारा तहरीर मिली है. इसमें 2 व्यक्तियों के नाम सामने हैं. पहला आदर्श द्विवेदी और दूसरा आसिफ, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं.

