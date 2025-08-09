Essay Contest 2025

मेरठ में प्रॉपर्टी विवाद में बदमाशों ने बावर्ची की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया - MEERUT MURDER

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हत्या का वीडियो सीसीटीवी में कैद
हत्या का वीडियो सीसीटीवी में कैद (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 6:24 PM IST

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार को पैदल जा रहे एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे युवक जमीन पर गिर गया. इसके बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया. लोग सुरक्षित जगह भागने लगे. वहीं मौके का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए. पूरे वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मृतक की पहचान असलम के रूप में हुई है, जो बावर्ची का काम करता था. परिजनों ने बताया कि शनिवार को असलम दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया था, तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. असलम अपनी एक बच्ची और पत्नी के साथ मजीद नगर में रहता था. उसका प्रॉपर्टी के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था.

वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि लगभग दो साल पहले कुछ लोगों से मृतक असलम का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस ने संदेह के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

