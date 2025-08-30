अलीगढ़ : जिले में क्वार्सी थाना क्षेत्र में शनिवार को नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. महावीर पार्क इलाके में बदमाशों ने कारोबारी के घर पर धावा बोलकर बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया. बदमाशों ने न केवल नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, बल्कि घर में रखा मासूम बेटी का गुल्लक भी ले गए.

नकदी और ज्वेलरी लूटी : पीड़ित परिवार के कुलदीप वार्ष्णेय ने बताया कि उस समय घर पर उनकी मां अकेली थी, तभी बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश आए और घर में घुस गए. बदमाशों ने तमंचे की नोक पर उनकी मां को बंधक बना लिया. आरोप है कि बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के हाथ-पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद घर में रखी करीब 50 हजार रुपये की नकदी, पांच लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी और बच्ची का गुल्लक तक लूट ले गए.

कनपटी पर तमंचा सटाकर धमकाया : उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उनकी मां की कनपटी पर तमंचा सटाकर धमकाया. दोनों बदमाश नकाब और हेलमेट पहने हुए थे, ताकि पहचान न हो सके. वारदात को अंजाम देकर बदमाश आसानी से फरार हो गए. जब पीड़ित परिवार को घटना की जानकारी हुई तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. इलाके की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, जिसमें बदमाशों का हुलिया कैद हुआ है.

बदमाशों की तलाश जारी : क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन सरवम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की है. टीम गठित कर दी गई है और आस-पास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं. संदिग्धों की तलाश जारी है और जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा.

