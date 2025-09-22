ETV Bharat / state

काशीपुर में जुलूस के दौरान बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ी का शीशा टूटा

काशीपुर में जुलूस के दौरान बवाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 22, 2025 at 10:15 AM IST 3 Min Read