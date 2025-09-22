ETV Bharat / state

काशीपुर में जुलूस के दौरान बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ी का शीशा टूटा

उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में रविवार देर रात पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया है.

Stone pelting during a procession
काशीपुर में जुलूस के दौरान बवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2025 at 10:15 AM IST

काशीपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जिले के काशीपुर में रविवार (21 सितंबर) देर रात को बड़ा हंगामा हो गया. मोहल्ला अल्ली खां में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया. इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ.

पुलिस की गाड़ी पर किया गया पथराव: पुलिस की जानकारी के मुताबिक, काशीपुर के मोहल्ला अल्ली खां में मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवक जुलूस निकाल रहे थे. इसी बीच किसी बात को लेकर वहां पर माहौल खराब हो गया. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने उपद्रवियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पुलिस की सुनने को तैयार नहीं था. इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. पथराव से पुलिस की गाड़ी से शीशे भी टूट गया.

काशीपुर में जुलूस के दौरान बवाल (ETV Bharat)

पुलिस और उपद्रवियों के बीच भी हुई झड़प: बताया जा रहा है कि इस बीच पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प भी हुई थी. एक सिपाही के घायल होने की भी खबर है. मामला बिगड़ता देख आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई गई.

पुलिस को करना पडा़ लाठीचार्ज: सीओ दीपक सिंह के नेतृत्व में पहुंची अतिरिक्त पुलिस फोर्स ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियां फटकारी. लाठीचार्ज के बाद युवक इधर-उधर भाग खड़े हुए.

इलाके में तनाव का माहौल: फिलहाल मोहल्ले अल्ली खां में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. काशीपुर और आसपास के थाना क्षेत्रों से पुलिस बल बुलाकर तैनात कर दिया गया है, ताकि दोबारा स्थिति न बिगड़े.

बिना अनुमति के निकाला गया था जुलूस: एसपी अभय सिंह ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि नदीम अख्तर नाम के व्यक्ति ने बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकला था. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के हिसाब के आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी: वहीं पुलिस पर पथराव और गाड़ी शीशा तोड़ने वाले युवक को चिन्हित कर उनके पहचान की प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही पुलिस पर पथराव करने वाले और इलाके माहौल खराब करने को गिरफ्तार किया जाएगा. एसपी अभय सिंह ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. वीडियो के आधार पर धरपकड़ शुरू कर दी गई है.

