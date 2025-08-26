ETV Bharat / state

हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार शहर में बदमाशों ने दिनदहाड़े होटल कारोबारी की बेटी को लूटा है.

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया. मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर का है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दिनदहाड़े असलहे की नोक पर होटल कारोबारी की बेटी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है.

कारोबारी की कार भी लेकर भागे बदमाश: बताया जा रहा है कि बदमाश, होटल कारोबारी की कार भी अपने साथ ले गए थे, जिसे बदमाशों ने हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर छोड़ दिया. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी होटल कारोबारी के घर पहुंचे और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी भी की, लेकिन पुलिस को बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा. हालांकि पुलिस की अलग-अलग टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है.

सुबह 10.30 बजे की घटना: जानकारी के मुताबिक वारदात मंगलवार 26 अगस्त सुबह करीब 10.30 बजे की है. बताया जा रहा है कि शिवालिक नगर के टी कलस्टर के मकान नंबर 89 में होटल कारोबारी कुलवीर चौधरी रहते हैं. रोजाना की तरह वे सामने पार्क में टहल रहे थे, उनकी बेटी घर पर अकेले मौजूद थी. इसी दौरान तीन लोग अचानक से घर घुसे और असलहे की नोक पर कुलवीर चौधरी की बेटी को आतंकित कर कमरे में अंदर ले गए.

कार को बदमाशों ने हरिद्वार-दिल्ली हाईवे छोड़ा: बताया जा रहा है कि इसके बाद तीनों बदमाशों ने पूरे घर को खंगाला. बदमाश घर से 2200 रुपए की नकदी एक लाइसेंसी रिवाल्वर, जेवरात और कार लेकर फरार हो गए. पिता के लौटने पर बेटी ने पूरी आपबीती बताई. इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. लूट की खबर मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया. तुरंत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. होटल कारोबारी की कार को बदमाशों ने हरिद्वार-दिल्ली हाईवे छोड़ दिया.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी: ज्यादा जानकारी देते हुए हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए है. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

