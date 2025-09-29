ETV Bharat / state

अमरोहा में दिनदहाड़े चकमा देकर फरार हुए बदमाश, पुलिस ने हाईवे किया जाम, कार से टक्कर मारते हुए भागे

बदमाशों ने ब्रजघाट से गजरौला शहर के बीच में तीन कार बदली. जाम में फंसे तो रास्ते में जो आया टक्कर मारते हुए भाग निकले.

पुलिस को चकमा देकर कार से फरार हुआ बदमाश.
पुलिस को चकमा देकर कार से फरार हुआ बदमाश. (Photo Credit; Amroha Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 11:23 PM IST

अमरोहा : गजरौला में पुलिस को दिनदहाड़े चकमा देकर फिल्मी स्टाइल में कार से बदमाश भाग निकले. पुलिस कार पर डंडे बरसाती रही, जाम भी लगवाया, लेकिन बदमाश सभी घेरा तोड़कर फरार हो गए. भागते समय उनकी कार से एक फौजी की गाड़ी और दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना आसपास की दुकानों पर लगे CCTV में कैद हो गई.

सोमवार को एसओजी की टीम को बदमाशों का इनपुट मिला था. बदमाश काफी कुख्यात बताए जा रहे हैं. इनपुट पर पुलिस ने नेशनल हाईवे नौ (NH9) पर चौपला पुलिस चौकी के पास चेकिंग करने लगी. ब्रजघाट से ही पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए जुट गई. बदमाशों को दबोचने के लिए नेशनल हाईवे पर जाम लगवा दिया.

पुलिस को पीछा करने की भनक लगने पर बदमाशों ने ब्रजघाट से गजरौला शहर के बीच में तीन कार बदल ली. फिर भी पुलिस उनका पीछा करती रही. बदमाशों की दिल्ली नंबर कार जैसे ही चौपला पर पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो यहां पर जाम में बदमाशों की कार फंस गई. पुलिस वाले भी कार के पीछे भागते हुए आए और डंडा बरसाने लगे.

पुलिसकर्मियों ने गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने कार का दरवाजा नहीं खोला. तेजी से भागने का प्रयास करने लगे. पुलिसकर्मियों ने डंडे से शीशे तोड़कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, पर शीशे नहीं टूटे. बदमाशों ने अपनी कार को बैक किया और फिर जहां जगह मिली उधर कार लेकर भागने लगे. इसी बीच उनकी कार से एक फौजी की गाड़ी व दो बाइक से भी टकरा गईं.

मामले में गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि कुछ कार सवार बदमाशों के अमरोहा की सीमा में दाखिल होने की सूचना मिली थी. एसओजी टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग निकले. बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है.

