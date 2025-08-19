मसूरी: शांत और खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध मसूरी में घटी एक आपराधिक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना एक अधिवक्ता के परिवार के साथ घटी है, इसलिए मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है. घटना के बाद परिवार में भय और असुरक्षा की भावना गहरा गई है. वहीं पीड़ित परिवार ने न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है.

घटना के मुताबिक, आरोप है कि मंगलवार 19 अगस्त की दोपहर करीब 2:30 बजे मसूरी के वालाहिंसार में रहने वाले अधिवक्ता अरविंद सिंह चौहान के निवास स्थान पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने धावा बोल दिया. घटना स्थल पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि हमलावरों ने अचानक उनके घर में घुसकर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और अशोभनीय हरकतें की. यही नहीं, उन लोगों ने जबरन वीडियो भी बनाए, जिससे परिवार में भय और असुरक्षा की भावना गहरा गई है.

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस हमले के समय अरविंद सिंह चौहान स्वयं न्यायालय में उपस्थित थे और उन्हें इस घटना की जानकारी तब मिली जब घर की महिलाओं ने उन्हें फोन कर मदद के लिए पुकारा. इस तरह से पीड़ित परिवार को यह घटना साफ तौर पर एक पूर्व-नियोजित हमला प्रतीत हो रहा है.

उन्होंने स्थानीय थाना कोतवाली मसूरी में शिकायत दर्ज करवाई है और इस बात की भी जानकारी दी है कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है. शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि हमलावरों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में कड़ी कानूनी काईवाई की जाए. साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना न हो.

अधिवक्ता अरविंद सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो वे अपने परिवार के साथ मसूरी कोतवाली में आमरण अनशन पर बैठेंगे. जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मसूरी पुलिस की होगी.

मसूरी कोतवाली के एसएसआई किशन कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और प्राप्त सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि घटना अत्यंत गंभीर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया जाएगा.

