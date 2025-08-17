ETV Bharat / state

पंचकूला में देर रात बदमाशों का तांडव, वाहनों-इमारतों के शीशे तोड़े, सीसीटीवी फुटेज में कैद वारदात - MISCREANTS HAVOC IN PANCHKULA

पंचकूला सेक्टर-16 बुढ़नपुर कॉलोनी में बदमाशों ने देर रात वाहनों-इमारतों के शीशे तोड़े, सीसीटीवी फुटेज से पुलिस जांचकर आरोपियों की तलाश कर रही है.

वाहनों-इमारतों के शीशे तोड़े
वाहनों-इमारतों के शीशे तोड़े (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2025 at 10:10 PM IST

पंचकूला: पंचकूला शहर के सेक्टर-16 की बुढ़नपुर कॉलोनी में शनिवार की देर रात बदमाशों के एक समूह ने पत्थरों से एक के बाद एक कई गाड़ियों, ऑटो और इमारतों के शीशे तोड़ डाले. समय रहते न तो पुलिस की गश्त टीम को भनक लगी और स्थानीय चौकी के पुलिसकर्मी भी क्षेत्र में घटित हुई इस घटना से अनजान रहे. घटना का पता रविवार की सुबह उस समय लगा, जब वाहनों के मालिक अपनी गाड़ियां के पास पहुंचे. उन्होंने अपनी कार, ऑटो और इमारतों के शीशे टूटे देख तुरंत आसपास के लोगों से बातचीत के बाद पुलिस को सूचना दी.

पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज की जांच:

घटना की सूचना के तुरंत बाद सेक्टर 16 चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शिकायतकर्ताओं से पूछताछ के बाद घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. कैमरों की फुटेज में कुछ लड़के वाहनों और इमारत के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दिए. लेकिन रात करीब ढाई बजे का समय होने के चलते अंधेरे के कारण उनके चेहरे साफ नहीं दिखे. पुलिस चौकी के इंचार्ज ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पंचकूला में देर रात बदमाशों का तांडव (Etv Bharat)
पहले मौलीजागरां कॉलोनी में तोड़े शीशे:

पंचकूला पुलिस ने घटना की जांच की तो पता लगा कि अज्ञात युवकों ने बुढ़नपुर कॉलोनी से पहले चंडीगढ़ स्थित मौलीजागरां कॉलोनी में कुछ वाहनों और अन्य जगहों के शीशे तोड़े. इसके बाद सभी अज्ञात युवक पंचकूला की बुढ़नपुर कॉलोनी पहुंचे और यहां भी ऑटो, गाड़ियों और इमारत के शीशे तोड़ डाले. आरोपियों ने यहां सीसीटीवी कैमरे तक भी तोड़ डाले.

बदमाशों ने कई ऑटो को नुकसान पहुंचाया
बदमाशों ने कई ऑटो को नुकसान पहुंचाया (Etv Bharat)

पुलिस के हाथ लगे सुराग:

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी है. पंचकूला सेक्टर 16 चौकी के पुलिसकर्मियों ने चंडीगढ़ के थाना मौलीजागरां के पुलिसकर्मियों से भी घटना के संबंध में जानकारी साझा की है. फिलहाल तक की जांच में पुलिस को वाहनों और इमारत के शीशे तोड़ने वालों में से चंद युवकों के बारे में अपुष्ट जानकारी मिली है. हालांकि स्थानीय चौकी इंचार्ज के अनुसार आरोपियों का पता लगाकर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद जताई गई है.

कई गाड़ियां हुई बदमाशों के आतंक की शिकार
कई गाड़ियां हुई बदमाशों के आतंक की शिकार (Etv Bharat)

