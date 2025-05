ETV Bharat / state

रेलवे में अनुकंपा नौकरी का झांसा देकर लाखों की जालसाजी, पीड़िता बोली- फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया, ट्रेनिंग करवाई - FRAUD IN KOTA

आरोपी अनुपम चौधरी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 17, 2025 at 1:53 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:44 PM IST 6 Min Read

कोटा : रेलवे में डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी पाने का मामला पहले से ही सुर्खियों में बना हुआ है. अब एक अन्य मामला सामने आया है, जिसमें कैंडिडेट को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा दिया और लाखों रुपए उससे हड़प लिए हैं. इस मामले में परिवादी महिला ने शिकायत की है कि उसे डीआरएम ऑफिस में ले जाकर ट्रेनिंग करवाई और झांसा दिया. आरोपियों ने अपने आप को रेलवे कर्मचारी बताया. साथ ही रेल्वे की तरफ से जॉइनिंग और अपॉइंटमेंट दिखाते हुए फर्जी लेटर भी दिए गए हैं. इस पूरे मामले पर जीआरपी थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. पूरे प्रकरण पर जीआरपी के पुलिस उप अधीक्षक कोटा शंकर मीणा का कहना है कि मामले में मध्य प्रदेश निवासी पीड़िता के साथ धोखाधड़ी की बात आई है. इस मामले में जांच जीआरपी कोटा थाना अधिकारी अशोक कुमार सैनी कर रहे हैं. साथ ही पुलिस सबूत को जुटाने में लगी हुई है. इस मामले में परिवादी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी आरती मोखेड़े हैं. इस संबंध में अभी जानकारी मिली है, मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है. यह कर्मचारी हमारे हैं या नहीं यह भी जांच कर रहे हैं. इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे. : सौरभ जैन, सीनियर डीसीएम, कोटा डीआरएम ऑफिस में चला 8 दिन तक घटनाक्रम : आरती ने बताया कि उसके पिता गणेश प्रसाद भी रेलवे विभाग में बैतूल में डीजल इंजन चालक थे, जिनकी नौकरी के दौरान मौत हो गई. इस मामले में आरती को उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी. उसने अपने दस्तावेज भी नागपुर डीआरएम ऑफिस में जमा करवा दिए थे. काफी समय से नौकरी का प्रोसेस लंबित है. आरती का कहना है कि 6 फरवरी 2025 को अनुपम चौधरी नाम बताते हुए एक व्यक्ति का फोन उनके पास आया और उसने बताया कि पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति कर रहे हैं, इसलिए अपने पिता से संबंधित दस्तावेज लेकर वह कोटा आ जाए. 10 फरवरी को वह अपनी दोस्त को लेकर कोटा आ गई थी, जहां पर अनुपम चौधरी से जब बात की तो उन्होंने आरती को रेलवे स्टेशन पर रुकने को कहा. साथ ही कहा कि वो एक व्यक्ति के जरिए फॉर्म भेज रहे हैं, जिसे डीआरएम ऑफिस में जमा कराना है. इस संबंध में उस व्यक्ति को 40 हजार रुपए देने को भी कहा. उसके कहे अनुसार एक व्यक्ति आया और उसने पैसा लिया और एक फॉर्म दे गया. पीड़िता का कहना है कि इनमें से कई घटनाक्रम के वीडियो-फोटो उसके पास भी हैं. फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया (ETV Bharat) फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया (ETV Bharat)

Last Updated : May 17, 2025 at 2:44 PM IST