ETV Bharat / state

पत्नी के सामने 2 मिनट इंतजार की बात से नाराज हुआ युवक, पेट्रोल पम्प सेल्समैन पर तान दी पिस्टल - FIRING AT PETROL PUMP IN JHALAWAR

झालावाड़ के एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट की और हवाई फायर किया.

Young man pointed pistol at salesman
युवक ने सेल्समैन पर तानी पिस्टल (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read

झालावाड़: शहर के एक पेट्रोल पंप पर गुरुवार देर रात करीब 1 बजे बाइक सवार तीन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक बदमाश ने सेल्समैन पर पिस्टल तान दी. बाद में हवा में फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. सेल्समैन को पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी. पेट्रोल पंप मैनेजर के अनुसार आरोपी युवक इस बात से नाराज था कि पेट्रोल डालने के लिए सेल्समैन ने उसकी पत्नी के सामने 2 मिनट इंतजार करने की बात कही थी.

शुक्रवार को पेट्रोल पम्प प्रबंधक ने बाइक सवार तीनों बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. कोतवाली थाना प्रभारी रामकेश मीणा ने बताया कि मामा भांजा चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर गुरुवार रात करीब 1 बजे तीन बाइक सवार बदमाश पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान सेल्समैन अन्य ग्राहक की बाइक में पेट्रोल डाल रहा था. उसने बदमाशों से 2 मिनट बाद पेट्रोल डालने की बात कही. इस पर तीनों बाइक सवार बदमाश भड़क गए और सेल्समैन से मारपीट करना शुरू कर दी. इसी बीच बदमाशों ने जेब में रखी पिस्तौल निकाल सेल्समैन पर तान दी. सेल्समैन ने पेट्रोल पंप के केबिन में भाग कर अपनी जान बचाई. बदमाशों ने हवा में फायर भी किया.

पेट्रोल के लिए इंतजार करना गुजरा नागवार, निकाल ली पिस्टल, देखें वीडियो (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: लुटेरों पर भारी पड़ा सेल्समैन, लूटने से ऐसे बचाया पेट्रोल पंप - Miscreants Attempted To Rob - MISCREANTS ATTEMPTED TO ROB

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में विक्की यादव उर्फ भाया, अंकित काला सहित तीन बदमाशों पर फायरिंग और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. कोतवाली पुलिस को मौके से एक जिंदा व एक खाली कारतूस भी मिला है. मारपीट और फायरिंग का पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. आरोपियों संबंधित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

पढ़ें: धौलपुर में पेट्रोल पंप पर फायरिंग का मामला, फरार बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित - Rajasthan Hindi news

पेट्रोल पंप के मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बाइक सवार बदमाश पहले अपनी पत्नी के साथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने पहुंचा था. इस बीच स्पीड पेट्रोल भरने के लिए सेल्समैन ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा. जिस पर बदमाश ने अपनी पत्नी के सामने उसकी बेइज्जती किए जाने की बात कही. इसके बाद बदमाश भड़क गया और उसने सेल्समैन पर पिस्टल तान दी. बदमाश ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की.

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTH POINTED PISTOL AT SALESMANDISPUTE OVER FILLING PETROLCCTV OF POINTING PISTOLल्समैन पर तान दी पिस्टलFIRING AT PETROL PUMP IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिक्षक दिवस : कुप्रथाओं को पीछे छोड़ पढ़ाई की अलख जगा रहीं पुष्पा 'मैडम', बेटियों-महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर

डोटासरा-जूली ने साधा सरकार पर निशाना, बोले-भाजपा सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे

UPI से अब 24 घंटे में 10 लाख तक का लेनदेन संभव, 15 सितंबर से लागू

Special: 11 सालों से कुछ नहीं बदला, बाढ़ के टेरर से हैं कश्मीरी खौफजदा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.