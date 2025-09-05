पत्नी के सामने 2 मिनट इंतजार की बात से नाराज हुआ युवक, पेट्रोल पम्प सेल्समैन पर तान दी पिस्टल - FIRING AT PETROL PUMP IN JHALAWAR
झालावाड़ के एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट की और हवाई फायर किया.
Published : September 5, 2025 at 4:59 PM IST
झालावाड़: शहर के एक पेट्रोल पंप पर गुरुवार देर रात करीब 1 बजे बाइक सवार तीन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक बदमाश ने सेल्समैन पर पिस्टल तान दी. बाद में हवा में फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. सेल्समैन को पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी. पेट्रोल पंप मैनेजर के अनुसार आरोपी युवक इस बात से नाराज था कि पेट्रोल डालने के लिए सेल्समैन ने उसकी पत्नी के सामने 2 मिनट इंतजार करने की बात कही थी.
शुक्रवार को पेट्रोल पम्प प्रबंधक ने बाइक सवार तीनों बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. कोतवाली थाना प्रभारी रामकेश मीणा ने बताया कि मामा भांजा चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर गुरुवार रात करीब 1 बजे तीन बाइक सवार बदमाश पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान सेल्समैन अन्य ग्राहक की बाइक में पेट्रोल डाल रहा था. उसने बदमाशों से 2 मिनट बाद पेट्रोल डालने की बात कही. इस पर तीनों बाइक सवार बदमाश भड़क गए और सेल्समैन से मारपीट करना शुरू कर दी. इसी बीच बदमाशों ने जेब में रखी पिस्तौल निकाल सेल्समैन पर तान दी. सेल्समैन ने पेट्रोल पंप के केबिन में भाग कर अपनी जान बचाई. बदमाशों ने हवा में फायर भी किया.
थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में विक्की यादव उर्फ भाया, अंकित काला सहित तीन बदमाशों पर फायरिंग और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. कोतवाली पुलिस को मौके से एक जिंदा व एक खाली कारतूस भी मिला है. मारपीट और फायरिंग का पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. आरोपियों संबंधित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
पेट्रोल पंप के मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बाइक सवार बदमाश पहले अपनी पत्नी के साथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने पहुंचा था. इस बीच स्पीड पेट्रोल भरने के लिए सेल्समैन ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा. जिस पर बदमाश ने अपनी पत्नी के सामने उसकी बेइज्जती किए जाने की बात कही. इसके बाद बदमाश भड़क गया और उसने सेल्समैन पर पिस्टल तान दी. बदमाश ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की.