ETV Bharat / state

झालावाड़: शहर के एक पेट्रोल पंप पर गुरुवार देर रात करीब 1 बजे बाइक सवार तीन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक बदमाश ने सेल्समैन पर पिस्टल तान दी. बाद में हवा में फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. सेल्समैन को पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी. पेट्रोल पंप मैनेजर के अनुसार आरोपी युवक इस बात से नाराज था कि पेट्रोल डालने के लिए सेल्समैन ने उसकी पत्नी के सामने 2 मिनट इंतजार करने की बात कही थी.

शुक्रवार को पेट्रोल पम्प प्रबंधक ने बाइक सवार तीनों बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. कोतवाली थाना प्रभारी रामकेश मीणा ने बताया कि मामा भांजा चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर गुरुवार रात करीब 1 बजे तीन बाइक सवार बदमाश पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान सेल्समैन अन्य ग्राहक की बाइक में पेट्रोल डाल रहा था. उसने बदमाशों से 2 मिनट बाद पेट्रोल डालने की बात कही. इस पर तीनों बाइक सवार बदमाश भड़क गए और सेल्समैन से मारपीट करना शुरू कर दी. इसी बीच बदमाशों ने जेब में रखी पिस्तौल निकाल सेल्समैन पर तान दी. सेल्समैन ने पेट्रोल पंप के केबिन में भाग कर अपनी जान बचाई. बदमाशों ने हवा में फायर भी किया.