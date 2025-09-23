ETV Bharat / state

नवरात्रि में गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने दिखाई 'शक्ति', एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश घायल

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि में गाजियाबाद की महिला पुलिस टीम ने नारी शक्ति का उदाहरण देते हुए मुठभेड़ में बदमाश को घुटने पर ला दिया. उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि नारी केवल पूजा की नहीं शक्ति और सुरक्षा की भी प्रतीक हैं. दरअसल सोमवार देर रात महिला थाना पुलिस टीम चौकी लोहिया नगर के पास चैकिंग कर रही थी, इस दौरान स्कूटी सवार व्यक्ति मेरठ रोड की तरफ आता दिखाई दिया. टीम ने इशारा कर व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह स्कूटी मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा. इसपर महिला पुलिस टीम ने व्यक्ति का पीछा किया, जिस दौरान व्यक्ति की स्कूटी मोड़ पर अनियंत्रित होकर फिसल गई.

टीम ने जब व्यक्ति को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसपर महिला पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान बदमाश घायल हो गया. उसकी पहचान जितेंद्र (पुत्र नंदकिशोर) के रूप में की गई है जो कि थाना विजयनगर के सेक्टर 9 का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिल्ली एनसीआर में मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी करता है.