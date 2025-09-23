नवरात्रि में गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने दिखाई 'शक्ति', एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश घायल
गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए बदमाश को चेकिंग के दौरान पकड़ा. इस दौरान जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया.
Published : September 23, 2025 at 1:49 PM IST
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि में गाजियाबाद की महिला पुलिस टीम ने नारी शक्ति का उदाहरण देते हुए मुठभेड़ में बदमाश को घुटने पर ला दिया. उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि नारी केवल पूजा की नहीं शक्ति और सुरक्षा की भी प्रतीक हैं. दरअसल सोमवार देर रात महिला थाना पुलिस टीम चौकी लोहिया नगर के पास चैकिंग कर रही थी, इस दौरान स्कूटी सवार व्यक्ति मेरठ रोड की तरफ आता दिखाई दिया. टीम ने इशारा कर व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह स्कूटी मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा. इसपर महिला पुलिस टीम ने व्यक्ति का पीछा किया, जिस दौरान व्यक्ति की स्कूटी मोड़ पर अनियंत्रित होकर फिसल गई.
टीम ने जब व्यक्ति को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसपर महिला पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान बदमाश घायल हो गया. उसकी पहचान जितेंद्र (पुत्र नंदकिशोर) के रूप में की गई है जो कि थाना विजयनगर के सेक्टर 9 का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिल्ली एनसीआर में मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी करता है.
इतना ही नहीं, चोरी के वाहनों का प्रयोग वह लोगों से मोबाइल फोन, चेन स्नैचिंग आदि में करता है. इसके बाद सामान को सस्ते दामों में बेचकर जो पैसा मिलता है उससे वह अपने शौक पूरे करता है. जितेंद्र के पास से टैबलेट और एक फोन पुलिस ने बरामद किया है जो थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित कमला हॉल के पास से चोरी किया गया था. वहीं उसके पास से बरामद स्कूटी पिछले साल दिल्ली से चोरी की गई थी.
"मुठभेड़ के दौरान बदमाश जितेंद्र घायल हुआ है. घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. जितेंद्र पर थाना विजयनगर पर 8 मुकदमे लूट, चोरी और स्नेचिंग के दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, टेबलेट, मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं." -उपासना पांडे, एसीपी नंदग्राम
यह भी पढ़ें-
नवरात्रि का दूसरा दिन: मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित, दिल्ली-NCR में गूंजे जयकारे, मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़
सेवा पखवाड़ा: CM रेखा गुप्ता सड़कों पर उतरीं, झाड़ू लगाकर दिल्लीवालों से की ये खास अपील