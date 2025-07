ETV Bharat / state

बिहार में महिला CO से लूटपाट और बदसलूकी, 'भईया रुक जाइये ना Plz' कहने पर भी नहीं माने अपराधी - MISBEHAVE WITH FEMALE OFFICER

कॉन्सेप्ट इमेज

रोहतास: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. रोज लूट और डकैती की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी बीच बिहार के रोहतास में सूर्यपुरा की अंचलाधिकारी के साथ बदसलूकी की गई है. बदमाशों ने महिला अधिकारी के कार के शीशे पर ताबड़तोड़ मुक्के से वार किया. इसके बाद मोबाइल समेत पर्स छीनकर फरार हो गए. ये घटना दरिगांव थाना क्षेत्र के करसेरूआ के पास घटी है. कैमूर पहाड़ी घूमने गई थी महिला अधिकारी: बताया जा रहा है कि सूर्यपूरा की अंचलाधिकारी अपने मित्र के साथ कैमूर पहाड़ी पर गीता घाट वॉटरफॉल गई थी. इसी दौरान आसपास के ही कुछ बदमाशों ने निजी कार से जा रही महिला अंचलाधिकारी के साथ बदसलूकी की. बदमाशों से मांगी रहम की भीख: वहीं, जब अंचलाधिकारी ने इसका विरोध किया तो सात आठ की संख्या में और बदमाश घटनास्थल पर एकत्रित हो गए. साथ ही सड़क के आगे बाइक गिराकर रास्ता रोक दिया. ऐसे में महिला अधिकारी के हाथ पांव फूल गए और उसने बदमाशों से भईया रूक जाओ PLZ कहते हुए रहम की भीख मांगी. मोबाइल और बैग छीना: बदमाशों ने अंचलाधिकारी का मोबाइल और बैग छीनकर अंचलाधिकारी के सहयोगी मित्र और चालक के साथ मारपीट की है. घटना के बाद अंचलाधिकारी ने तुरंत दरिगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई.

