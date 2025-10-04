ETV Bharat / state

कुल्लू दशहरा में तहसीलदार के साथ हुई झड़प पर परिवार ने क्या कहा?

हरियानों की तहसीलदार कुल्लू के साथ हुई झड़प को लेकर परिवार ने सवाल खड़े किए हैं. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए.

कुल्लू दशहरा में तहसीलदार के साथ हुई झड़प पर परिवार ने क्या कहा?
कुल्लू दशहरा में तहसीलदार के साथ हुई झड़प पर परिवार ने क्या कहा?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 7:43 PM IST

कुल्लू: ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले दिन जहां कुछ लोगों पर तहसीलदार हरि सिंह के साथ मारपीट का आरोप है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की है.

वहीं, अब तहसीलदार हरि सिंह के परिवार ने दशहरा उत्सव में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. वहीं, परिवार के लोगों ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग रखी है. वहीं, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग रखी गई है. परिवार का कहना है कि इस घटना के बाद वह सभी बुरी तरह से सहमे हुए हैं. जल्द से जल्द आरोपियों पर इस मामले में कार्रवाई की जाए. परिवार ने डीसी कुल्लू और एसपी कुल्लू की कार्यप्रणाली पर भी रोष व्यक्त किया.

परिवार ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

तहसीलदार हरि सिंह की बेटी डॉक्टर अंशुमाला का कहना हैं कि 'अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था में 1200 से अधिक पुलिस होमगार्ड जवान तैनात किए हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि दशहरा उत्सव में दोपहर के समय देवता के देवलू और हारियान तहसीलदार हरी सिंह को सरेआम दोपहर के समय मेले में गुंडागर्दी दिखाकर पीटते घसीटते रहे उस वक्त वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं थी. वहां पर घण्टों तक गुंडागर्दी होती रही और सेक्टर अधिकारी और पुलिस होमगार्ड के जवान कहां थे. उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया.'

'देव आस्था को बनाया गया ढाल'

पीड़ित हरी सिंह यादव की बेटी डॉक्टर अंशुमाला ने कहा कि पिता के साथ हुई घटना तथाकथित देवलुओं ने देव आस्था को बेवजह ढाल बनाकर षड्यंत्र के तहत अभद्रता मार पिटाई जान से मारने की कोशिश की है. तहसीलदार के तौर पर मेरे पिता DC के आदेश पर सरकार का काम कर रहे थे. इतना बड़ा दशहरा उत्सव का आयोजन चल रहा है. घटना के समय पुलिस कहां था और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है. अभी तक इस मामले में डीसी और SP की तरफ़ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है, जिस प्रकार सरेआम एक अधिकारी के साथ अभद्रता मारपीट करने के बाद उन्हें बंधक बनाकर बेइज्जत करने का काम किया है. ये घटना पूरे समाज को शर्मसार कर रही है. इसके बाद पुलिस ने भी मामूली धाराओं के तहत खाना पूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज की है. एक सरकारी अधिकारी के साथ इस तरह सरेआम गुंडागर्दी होती रही और अगर उस घटना में उनकी जान को कुछ खतरा होता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती. अगर गलती हुई भी होती तो उसकी माफी दी जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से भीड़ ने इकट्ठे होकर षड्यंत्र के तहत जान से मारने की कोशिश की है और सरकारी कार्य के चलते मारपीट और अभद्रता की गई है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

घटना के बाद सहमा हुआ है परिवार

वहीं, इस मामले पर तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव की पत्नी रुकमणी ने कहा कि 'मेरे पति तहसीलदार हरि सिंह यादव के साथ जो तथाकथित देवलुओं ने घटना को अंजाम दिया है और उस प्रकरण के बाद वीडियो वायरल हुआ है उस घटना से हमारा पूरा परिवार काफी सहमा हुआ है और हमें अब अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है, जिस तरह से एक सरकारी अधिकारी के साथ इस तरह की घटना हो रही है और पुलिस उसमें क्या कार्रवाई कर रही है. ये भी जांच का विषय है. देव समाज को हमसे कोई दिक्कत परेशानी थी, तो मेरे पति से कोई गलती हुई है तो उसको माफ किया जा सकता था, लेकिन जिस प्रकार बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया वो तरीका गलत है. इस मामले पर हमने डीसी मैडम और एसपी से मुलाकात की है.'

बता दें कि कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले दिन तहसीलदार कुल्लू के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई और उन्हें घसीट कर देवता के शिविर में ले जाया गया. मामले में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह ने कुल्लू पुलिस में शिकायत दी है. शिकायत में तहसीलदार ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा भी बताया है. तहसीलदार ने कुल्लू पुलिस से उन्हें सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

