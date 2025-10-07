ETV Bharat / state

मालिक को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ गए 2 डॉगी, सांप को मार डाला, डसने से एक कुत्ते की भी मौत, देखिए VIDEO

कुत्ते ने कोबरा को मुंह में दबाकर कई बार पटका. ( Photo Credit; Rana Singh family )

Published : October 7, 2025

मिर्जापुर : मालिक को बचाने के लिए 2 पालतू कुत्ते कोबरा से भिड़ गए. घर की बाउंड्री के अंदर पहुंचे सांप को दोनों खींचकर बाहर तक ले आए. दोनों ने सांप को मार डाला. वहीं सांप ने 3 बार एक कुत्ते को डस लिया. इससे उसकी भी मौत हो गई. मालिक ने सम्मान के साथ कुत्ते को दफना दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. मामला छानबे ब्लॉक के बबुरा गांव का है. यहां के रहने वाले राणा सिंह ने दो कुत्तों को पाल रखा था. इनमें से एक जर्मन शेफर्ड है. उसका नाम बादल रखा था. जबकि दूसरे कुत्ते का नाम ग्रेट डेन ग्रेस रखा था. राणा ने बताया कि सोमवार की दोपहर परिवार के लोग घर के अंदर आराम कर रहे थे. इस दौरान बाउंड्री के अंदर अचानक कोबरा सांप आ गया. मालिक को बचाने के लिए सांप से भिड़ा कुत्ता. (Video Credit; Rana Singh family) सांप से भिड़ गए दोनों कुत्ते : इस दौरान घर के रखवाली कर रहे दोनों कुत्ते सांप से भिड़ गए. दोनों मिलकर सांप को बाउंड्री के बाहर लेकर चले गए. उन्होंने सांप को घर के अंदर जाने से रोक दिया. बादल को सांप ने 3 बार डस लिया. इसके बावजूद दोनों कुत्तों ने हार नहीं मानी. वे सांप से लड़ते रहे. दोनों ने सांप को मार डाला. घर के लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.