मालिक को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ गए 2 डॉगी, सांप को मार डाला, डसने से एक कुत्ते की भी मौत, देखिए VIDEO
मिर्जापुर के छानबे इलाके का मामला, मालिक ने कुत्ते को सम्मान के साथ दफनाया, कहा- वह घर का रखवाला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 6:25 PM IST
मिर्जापुर : मालिक को बचाने के लिए 2 पालतू कुत्ते कोबरा से भिड़ गए. घर की बाउंड्री के अंदर पहुंचे सांप को दोनों खींचकर बाहर तक ले आए. दोनों ने सांप को मार डाला. वहीं सांप ने 3 बार एक कुत्ते को डस लिया. इससे उसकी भी मौत हो गई. मालिक ने सम्मान के साथ कुत्ते को दफना दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है.
मामला छानबे ब्लॉक के बबुरा गांव का है. यहां के रहने वाले राणा सिंह ने दो कुत्तों को पाल रखा था. इनमें से एक जर्मन शेफर्ड है. उसका नाम बादल रखा था. जबकि दूसरे कुत्ते का नाम ग्रेट डेन ग्रेस रखा था. राणा ने बताया कि सोमवार की दोपहर परिवार के लोग घर के अंदर आराम कर रहे थे. इस दौरान बाउंड्री के अंदर अचानक कोबरा सांप आ गया.
सांप से भिड़ गए दोनों कुत्ते : इस दौरान घर के रखवाली कर रहे दोनों कुत्ते सांप से भिड़ गए. दोनों मिलकर सांप को बाउंड्री के बाहर लेकर चले गए. उन्होंने सांप को घर के अंदर जाने से रोक दिया. बादल को सांप ने 3 बार डस लिया. इसके बावजूद दोनों कुत्तों ने हार नहीं मानी. वे सांप से लड़ते रहे. दोनों ने सांप को मार डाला. घर के लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.
कई बार जीवों को घर में आने से रोक चुका था बादल : वहीं बादल की भी मौत हो गई. इसके बाद जेसीबी से गड्ढा खोदवा कर बादल को दफना दिया गया. राणा सिंह ने बताया कि सांप के डसने के कारण बादल अचेत हो गया था. घर के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. बादल इससे भी कई बार जहरीले जंतु को घर में घुसने से रोक चुका है.
घर के लोगों ने बनाया वीडियो : वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है. इसमें दोनों कुत्ते कोबरा से भिड़ते नजर आ रहे हैं. एक कुत्ता सांप को मुंह में दबाकर पटक रहा है. सांप भागने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों कुत्तों ने उसे घेर रखा है. एक कुत्ता लगातार सांप पर हमला कर रहा है. इस बीच पास के एक लोग सांप को भगाने की कोशिश करने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें रोक लेते हैं.
मेरठ में भी सामने आया था ऐसा ही मामला : इसी साल जून महीने में मेरठ में भी ऐसा ही मामला सामने आया था. दौराला क्षेत्र के रामपुरी गांव में अजय कुमार उर्फ कल्लू ने घर में एक फीमेल डॉगी (अमेरिकन बुली नस्ल की डॉग) को पाल रखा था. उसका नाम मिनी था. रात में उनका परिवार सो रहा था. एक सांप उनके इकलौता बेटे वंश (20) की चारपाई की ओर बढ़ रहा था. मिनी उससे भिड़ गई थी. सांप को अपने जबड़े में दबाकर उससे संघर्ष किया था. मिनी ने सांप को मार डाला था. हालांकि उसकी भी जान चली गई थी.
