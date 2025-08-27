ETV Bharat / state

मिर्जापुर में ठग गिरोह का भंडाफोड़; एजुकेटर्स भर्ती में फर्जी चयन दिखाकर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार - FRAUD IN RECRUITMENT OF EDUCATORS

सिलेक्शन की फर्जी सूची दिखाकर साझात्कार के लिए टोकन मनी बता कर ले रहे थे रुपये.

एजुकेटर्स भर्ती में ठगी करने वाले गिरफ्तार.
एजुकेटर्स भर्ती में ठगी करने वाले गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 11:41 AM IST

मिर्जापुर : शिक्षा विभाग में एजुकेटर्स की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाभोड़ मिर्जापुर पुलिस ने किया है. आरोपी ECCE (Early childhood care and education) एजुकेटर्स की नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से 60-60 हजार रुपये ले रहे थे. एक अभ्यर्थी की शिकायत पर पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 39 हजार 900 रुपये और चार मोबाइल बरामद किए हैं.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)


बता दें, उत्तर प्रदेश में कम छात्रों वाले विद्यालयों के मर्जर के बाद खाली हुए विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की जा रही है. बाल वाटिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए ईसीसीई एजुकेटर्स संविदा की भर्ती की जा रही है. ऐसे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं. ऐसा एक ठग गिरोह मिर्जापुर पुलिस ने पकड़ा है. यह गिरोह अभ्यर्थियों का डाटा कर्मयोगी पोर्टल से लेकर उनसे संपर्क कर 60-60 हजार की वसूली कर रहा था.

यूपी में एजुकेटर्स भर्ती.
यूपी में एजुकेटर्स भर्ती. (Photo Credit : ETV Bharat)


अपर पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार सिंह ने बताया कि आवास विकास काॅलोनी के रहने वाले रोहन मिश्र ने अश्वनी कुमार दूनैया पांडेय हरिहरपुर बेदौली थाना पड़री और दीपचंद्र कश्यप गांव लखनपुर थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर के खिलाफ तहरीर दी थी. रोहन मिश्र के अनुसार पत्नी ने शिक्षा विभाग में संविदा के पद पर अप्लाई किया है. इसी बीच नौकरी दिलाने और इंटरव्यू के नाम पर दोनों आरोपी पैसे की डिमांड कर रहे हैं. इस पर मुकदमा दर्ज कर 26 अगस्त को मुखबिर के सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.


अपर पुलिस अधीक्षक गिरफ्तार आरोपी गिरोह बनाकर कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों का डाटा निकाल कर सिलेक्शन की फर्जी सूची तैयार करते थे. ऐसी तीन सूचियां आरोपियों से बरामद हुए हैं. जिनमें मिर्जापुर व आसपास के जनपदों के अभ्यर्थियों के नाम हैं. प्रत्येक सूची में क्रमशः 1171, 54 और 93 कुल मिलाकर 1318 अभ्यर्थियों के नाम हैं. आरोपियों का एक करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट था. आरोपियों ने अब तक 1.5 लाख रुपये की वसूली की थी. गैंग का सरगना लखनऊ गोमतीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है. सरगना ने किसी कंपनी का रजिस्टेशन भी करा रखा है. सरगना की तलाश की जा रही है.

