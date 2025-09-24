ETV Bharat / state

हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी; मिर्जापुर की बिरहा गायिका सरोज सरगम पति सहित गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि गायिका सरोज सरगम के खिलाफ मिर्जापुर के मड़िहान थाने में केस दर्ज किया गया था.

मिर्जापुर में सरोज सरगम गिरफ्तार.
मिर्जापुर में सरोज सरगम गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 8:13 AM IST

मिर्जापुर: हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाली बिरहा गायिका को गिरफ्तार कर लिया गया है. गायिका सरोज सरगम और उसके पति राम मिलन बिंद को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके द्वारा कब्जा की गई जमीन को भी मुक्त कराया गया है. सरोज सरगम ने अपने यूट्यूब चैनल पर मां दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा में गीत गाया था. साथ ही देवी-देवताओं के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि गायिका सरोज सरगम के खिलाफ मिर्जापुर के मड़िहान थाने में केस दर्ज किया गया था. इसका पति राम मिलन बिंद ही आपत्तिजनक वीडियो बनाता था. सरोज सरगम ने वन विभाग की करीब 15 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, वह जमीन भी इनसे मुक्त कराई गई है.

मिर्जापुर की बिरहा गायिका सरोज सरगम पति सहित गिरफ्तार. (Video Credit: ETV Bharat)

19 सितंबर को वीडियो अपलोड किया: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि सरोज सरगम नामक महिला द्वारा अपने यूजर अकाउंट यूट्यूब में एक गाने का वीडियो 19 सितंबर को अपलोड किया गया था. इसमें आराध्य मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था.

इससे हिंदू समुदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया था. इसको लेकर मड़िहान थाने में पुलिस ने तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए जांच शुरू की. विवेचना में सर्विलांस और साइबर टीमों को भी लगाया गया. टीम ने मुख्य आरोपी सरोज सरगम और सह-अभियुक्त उसके पति राममिलन बिंद को गिरफ्तार कर लिया है.

राममिलन बिंद ही इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो बनाता था. सीनियर अधिकारी और सर्विलांस टीम जांच कर रही है. साइबर टीम साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है. दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

