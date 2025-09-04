मिर्जापुर : केमिस्ट्री के टीचर ने कॉलेज की लैब में आत्महत्या कर ली. घटना के बाद कॉलेज प्रशासन में खलबली मच गई. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया. टीचर की शिक्षिका पत्नी लाश देखकर बेहोश हो गई. टीचर का स्वास्थ्य खराब चल रहा था. वह उत्तराखंड गए थे, वहां से लौटने के बाद आत्मघाती कदम उठा लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि कछवां के श्री गांधी विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज के रसायन विज्ञान के शिक्षक ने प्रयोगशाला में आत्महत्या कर ली. मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
बनारस से 50 किमी आते-जाते थे डॉ. दिलीप : वाराणसी के चोलापुर के रहने वाले शिक्षक डॉ. दिलीप सिंह (55) मिर्जापुर के श्री गांधी विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज में टीचर थे. यह कॉलेज सरकारी है. उनकी पत्नी मंजुला सिंह भी वाराणसी के राजातालाब में प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं. बेटा अमन नीट की तैयारी करता है जबकि बेटी आयुषी कानपुर से एम फार्मा कर रही है. डॉ. दिलीप सिंह बनारस से ही मिर्जापुर आते-जाते थे. रोजाना वह 50 किमी की दूरी तय करते थे.
इलाज कराने गए थे उत्तराखंड : परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों से टीचर की तबीयत खराब चल रही थी. वह इलाज के लिए उत्तराखंड गए थे. वहां से लौटने के बाद गुरुवार की सुबह वह कॉलेज पहुंचे. इसके बाद 10.30 बजे के आसपास कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में पहुंचे. इसके बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इसके बाद आत्महत्या कर ली. लैब के सीसीटीवी फुटेज में यह घटना कैद हो चुकी है. कुछ देर बाद ही स्कूल के स्टाफ ने दरवाजे के अंदर से शिक्षक की लाश देखी.
प्रिंसिपल बोलीं-सुबह मुझसे मिले थे, वह काफी मिलनसार थे : स्टाफ ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई. टीचर की पत्नी भी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंच गईं. इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकलवाया. पुलिस आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच कर रही है. मामले में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. अमिता तिवारी ने बताया कि डॉ. दिलीप काफी मिलनसार थे. सुबह उनसे मुलाकात हुई थी. कॉलेज में टेट परीक्षा की तैयारियां चल रहीं हैं. दिलीप पर काम का कोई दबाव नहीं था. उनका स्वास्थ्य खराब था.
